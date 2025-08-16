Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by 1kuky is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Александров Опубликована сегодня в 3:06

Утро в купольном глэмпинге: море, солнце и бокал вина

Глэмпинг в Краснодарском крае для любителей вина и моря

Проснуться от мягкого солнечного света, увидеть сквозь панорамное окно мерцание моря и почувствовать запах свежего бриза — так начинается утро в купольном глэмпинге на побережье Краснодарского края. Здесь всё устроено так, что природа и комфорт живут в гармонии: тёплые постели, стильный интерьер и бескрайний горизонт за окном.

Утро в купольном доме

Открыв глаза, видишь, как солнце медленно поднимается над водой. Пара шагов — и ты уже на деревянной террасе, с чашкой ароматного кофе в руках. Лёгкий шум волн и крики чаек становятся фоном, а прохладный морской воздух окончательно прогоняет сонливость.

Путь к винодельне

В нескольких километрах от глэмпинга — винодельческие хозяйства, где утренний визит превращается в особый ритуал. По дороге встречаются ухоженные виноградники, тянущиеся к горизонту. Винодел расскажет, как выращивают лозу, покажет погреба и предложит дегустировать вина прямо из бочки.

Обед и отдых

После экскурсии и дегустации возвращаешься в купольный дом. Внутри прохладно и уютно, а панорамное окно снова открывает тот же вид — море теперь сияет под ярким солнцем. Можно устроиться с книгой, прилечь на мягкий диван или выйти на пляж, до которого всего несколько минут пешком.

Вечер, который запомнится

Закат окрашивает всё вокруг в золотые и розовые оттенки. С террасы видно, как солнце медленно опускается в воду. А в руках — бутылка вина, купленная утром. В такие моменты понимаешь, что день прожит правильно: в гармонии с природой, вкусами и самим собой.

Почему стоит попробовать

Купольный глэмпинг в Краснодарском крае — это не просто ночлег у моря. Это формат отдыха, который позволяет соединить красоту побережья, гастрономическое удовольствие и ощущение свободы. Здесь легко забыть про часы и расписания, живя в ритме солнца и моря.

