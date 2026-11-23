Сервис Домклик обновил алгоритмы своего калькулятора налогового вычета при покупке недвижимости. Ключевым изменением стало внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ, которая вступает в силу в России с 2025 года. Теперь инструмент позволяет не только определить сумму возврата, но и отправить заявку на получение вычета через платформу.

Изменение правил налогообложения напрямую влияет на финансовую выгоду покупателя жилья. С 2025 года в стране будет действовать пятиступенчатая система ставок НДФЛ — от 13% до 22% в зависимости от размера годового дохода. Сумма имущественного вычета теперь привязана к той ставке, по которой налогоплательщик фактически перечислял средства в бюджет.

Для пользователя механизм упростили: достаточно ввести данные о стоимости недвижимости и своем годовом заработке. Система автоматически определяет применимую ставку налога, рассчитывает доступный к возврату объем средств и учитывает неиспользованный остаток вычета, который переносится на последующие периоды.

Инструмент доступен в разделе "Калькуляторы" во вкладке "Журнал" на сайте Домклик.