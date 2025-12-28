Домашний звук больше не вторичен: Samsung расширяет экосистему новым форматом

Samsung продолжает постепенно раскрывать детали своих будущих премьер перед крупнейшей мировой выставкой электроники. Помимо геймерских мониторов нового поколения, компания делает ставку и на переосмысление домашнего звука, объединяя технологии и дизайн. Об этом сообщает Samsung Newsroom.

Новые акустические системы Music Studio

В официальном блоге компания представила линейку домашних акустических систем Music Studio, которые будут показаны на CES 2026. Особое внимание в Samsung уделили внешнему виду устройств. Оформление колонок разработал французский промышленный дизайнер Эрван Буруллек, известный своими работами на стыке функциональности и искусства.

По замыслу автора, акустика не должна прятаться в интерьере или маскироваться под мебель. Напротив, колонки Music Studio задумывались как выразительный элемент пространства, который не только воспроизводит звук, но и приносит эстетическое удовольствие.

Две модели и разные сценарии использования

Samsung планирует выпустить две модели акустических систем. Music Studio 5 оснащена 4-дюймовым низкочастотным динамиком и двумя высокочастотными излучателями. Эта версия ориентирована на компактные пространства и самостоятельное использование.

Более продвинутой станет модель Music Studio 7 — 3.1.1-канальная акустическая система. Её можно использовать как одиночное устройство, так и объединять в пару для формирования более широкого и насыщенного стереозвука. Такой подход даёт пользователям гибкость при организации аудиосистемы дома.

Интеграция с экосистемой Samsung

Колонки Music Studio можно будет использовать в разных конфигурациях: по отдельности, в стереопаре или в качестве дополнения к телевизорам и саундбарам Samsung. Это подчёркивает стремление компании развивать единую экосистему, в которой устройства легко сочетаются друг с другом.

Ожидается, что новые акустические системы станут частью более широкой линейки продуктов, которые Samsung представит в начале 2026 года.

Когда состоится премьера

Международная выставка потребительской электроники CES 2026 пройдёт в Лас-Вегасе с 6 по 9 января. Именно там Samsung планирует продемонстрировать как новые акустические решения Music Studio, так и ранее анонсированные инновационные мониторы серии Odyssey с 6K-дисплеем и 3D-графикой без использования очков.