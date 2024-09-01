Кроме кошек и собак: рейтинг самых популярных домашних животных

Хотя кошки и собаки являются самыми популярными домашними питомцами, существует множество других животных, которые также завоевали любовь людей.
1. Попугаи. Яркие и общительные, попугаи могут стать отличными компаньонами и даже научиться говорить.
2. Хомяки. За этими маленькими пушистиками очень легко ухаживать и они идеально подходят для детей.
3. Кролики. Кролики дружелюбны и умны, они могут стать отличными домашними питомцами.
4. Черепахи. Спокойные и долгоживущие, черепахи требуют минимального ухода и могут стать интересным дополнением к вашему дому.
Фото: commons.wikimedia.org/Benjamin Graves(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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