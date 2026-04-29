Объятие собаки
Объятие собаки
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:42

Домашних питомцев хотят пересчитать по-новому: идея выглядит громко, но упирается в один вопрос

Повсеместное чипирование домашних животных не решит проблему безнадзорных собак и кошек, заявил ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц. В беседе с NewsInfo он прокомментировал инициативу создать в России единый реестр домашних животных.

Ранее издание "Газета.Ру" сообщило, что Госдума рассмотрит введение обязательной маркировки домашних животных.

Карапетьянц отметил, что у породистых собак система идентификации уже давно существует, поскольку животные имеют клейма, а информация о них хранится в базах. По его словам, чипирование и сейчас применяется, когда владелец собирается выезжать с собакой за пределы страны.

Он считает, что перед массовым внедрением чипирования нужно понимать, кто будет пользоваться системой и как она поможет в реальных случаях пропажи или нахождения животного. Специалист напомнил, что для чтения чипа безнадзорную собаку сначала нужно отловить, а затем использовать считыватель.

"Если всех домашних животных чипировать, то нужно понимать, для чего это делается. Зачем бабушке в деревне, у которой на участке живет собачонка, ее чипировать? Если она убежит, чтобы ее можно было проидентифицировать?", — задался вопросом кинолог.

Карапетьянц подчеркнул, что не выступает против чипирования как такового, но не видит в нем глобального смысла. По его словам, ответственные владельцы и сейчас регистрируют животных в ветеринарных клиниках, оформляют ветеринарные паспорта и при необходимости ставят чипы.

"Это очередные популистские решения, которые не решают основную проблему с безнадзорными животными. Проблема с приютами, на мой взгляд, не решена, потому что приюты высасывают из государства огромное количество денег", — говорит эксперт.

По его мнению, разговоры о чипировании не решают более серьезные вопросы, связанные с бездомными животными.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

