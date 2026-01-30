Сила вместо слов: скрытая цена семейного насилия

Легализированное насилие в семье формирует пассивных или агрессивных во взрослом возрасте людей, для которых сила становится нормой, рассказала системный семейный психолог в Центре семейной терапии Татьяна Потемкина. О последствиях телесных и вербальных наказаний специалист рассказала в эфире Pravda.Ru.

По словам Потемкиной, привычные для многих воспитательные практики, основанные на физическом или эмоциональном давлении, не решают проблем поведения ребенка, а лишь закладывают искаженную модель взаимодействия с миром. Ребенок не получает навыков саморегуляции и не учится конструктивно выражать эмоции, что отражается на его будущем общении и социальной реализации.

"Взрослые, которых в детстве били, менее успешны в коммуникациях, в общении, потому что применение силы это экстремальный метод. Физические наказания не лучший способ. Наказание, если это легализированное насилие, это способ для взрослых сбросить свои негативные эмоции", — отметила Потемкина.

Эксперт подчеркнула, что ребенок усваивает сам принцип насилия как допустимый инструмент решения проблем. Это приводит либо к уходу в пассивность, либо к воспроизведению агрессивных моделей уже во взрослой жизни, вплоть до криминального поведения.

"Ребенок усваивает, что насилие это способ для того, чтобы решать проблемы. Ребенок формирует такие способы общения, либо избегающие, либо пассивные, и в конечном итоге может даже развиться депрессия и апатия. Насилие в семье может привести к тому, что ребенок вырастает и становится преступником, потому что насилие становится привычным инструментом решения проблем", — пояснила специалист.

