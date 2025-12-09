Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Денис Пушилин
© kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:03

Дома без хозяев — врачам под ключ: как ДНР хочет решить кадровый кризис с помощью пустующей недвижимости

Бесхозное жильё будут использовать для расселения специалистов — Денис Пушилин

Неиспользуемые квартиры и дома могут стать основой для решения кадрового дефицита в медицине Донецкой Народной Республики. На этот шаг власти готовы пойти, опираясь на действующие юридические механизмы, об этом сообщает ТАСС.

Использование пустующей недвижимости

Во время прямой линии Денис Пушилин заявил, что в республике действует процедура, позволяющая передавать бесхозное жильё в муниципальный и маневренный фонды. По его словам, такие объекты могут быть задействованы в интересах разных категорий жителей, в том числе работников сферы здравоохранения. Часть инициативы основана на судебных решениях, которые открывают возможность для оперативного перераспределения неиспользуемых помещений.

Он подчеркнул, что речь идёт как о квартирах, так и о частных домах, оставшихся без владельцев или долгие годы пустующих. Такие меры, по мнению руководства региона, помогут ускорить расселение специалистов, которым требуется поддержка при переезде или начале работы в медицинских учреждениях.

"Мы сейчас имеем возможность через суд, там абсолютно законодательно все прописано, то жилье, которое не используется, брошено, причем и квартиры, и дома, если их берем, задействовать, переводить в муниципальный фонд, маневренный фонд, и дальше это уже распределять по всем категориям, в том числе и по специалистам, в том числе и по медикам", — сообщил Пушилин.

Роль местных жителей в реализации планов

Глава ДНР отметил, что эффективная работа механизма невозможна без помощи населения. Он призвал жителей сообщать о случаях, когда квартиры или дома длительное время остаются пустыми. Такая информация позволит ускорить юридическую процедуру передачи недвижимости в распоряжение муниципалитетов.

Пушилин выразил уверенность, что все необходимые нормативные основания уже существуют. Он уточнил, что решения должны приниматься строго в установленном правовом порядке, исключающем спорные ситуации и обеспечивающем прозрачность процесса для всех участников.

"Здесь помощь населения, местных жителей, конечно же, понадобится. Через местную администрацию сигнализируйте, где дома, квартиры давно пустующие, для того, чтобы мы могли это перевести в маневренный фонд и выдать специалистам. Естественно, здесь нужно строго действовать, <…> в законодательном ключе, то есть все прописано, все законы, вся нормативка для этого есть", — добавил Пушилин.

Дефицит медицинских кадров

Предпосылкой к такому решению стали сложности с обеспечением медучреждений персоналом. По данным сенатора РФ от ДНР Александра Волошина, озвученным ТАСС, укомплектованность медорганизаций региона пока не достигает и половины необходимого уровня, даже с учетом помощи других субъектов. Пушилин характеризует ситуацию как усугубляющуюся, что особенно заметно на фоне растущей потребности в специалистах.

Для привлечения новых кадров региональные власти начали работать со студентами медицинских вузов, начиная уже со второго курса. Такой подход, как предполагается, позволит сформировать устойчивый поток молодых профессионалов, которые смогут закрыть наиболее острые вакансии в больницах и поликлиниках.

