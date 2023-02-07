В городе Ефремов Тульской области обрушился подъезд пятиэтажки, по предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.
В результате обрушения подъезда погибло четыре человека, сообщают экстренные службы. На данный момент, спасатели достают выживших из-под завалов.
"Обнаружено несколько выживших, во время минуты тишины они подали крик о помощи, проводится извлечение. Из-под завалов поднят живой ребенок" - сказал представитель спецслужб.
На месте крушения работают сотрудники МЧС.
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