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  • Опубликована сегодня в 20:14

В Тульской области обрушился подъезд жилого дома

В городе Ефремов Тульской области обрушился подъезд пятиэтажки, по предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

В результате обрушения подъезда погибло четыре человека, сообщают экстренные службы. На данный момент, спасатели достают выживших из-под завалов.

"Обнаружено несколько выживших, во время минуты тишины они подали крик о помощи, проводится извлечение. Из-под завалов поднят живой ребенок" - сказал представитель спецслужб.

На месте крушения работают сотрудники МЧС.

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