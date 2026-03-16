Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Роутер
© pixabay.com by TungArt7 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Россия
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 14:00

Потолок трафика достигнут: в России начали принудительно тормозить интернет у самых активных абонентов

Оператор "Дом.ру" запустил пилотный проект по ограничению скорости домашнего интернета для абонентов, чье потребление трафика превышает отметку в три терабайта за расчетный месяц. При достижении этого лимита соединение принудительно замедляется до 50 мегабит в секунду. Нововведение сейчас тестируется в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Федеральная антимонопольная служба уже запросила сведения для проверки экономической обоснованности подобных действий со стороны телекоммуникационного провайдера.

Причины внедрения ограничений

Владелец сети, компания "ЭР-Телеком", связывает появление новых правил с нецелевым использованием домашних тарифов. По мнению провайдера, аномальное потребление трафика часто указывает на использование частных каналов связи для коммерческих задач.

В официальном сообщении организации подчеркивается, что подобные меры направлены на борьбу с чрезмерной нагрузкой на инфраструктуру.

"По нашим оценкам, "сверхпотребление" трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчётного периода, когда она автоматически восстановится", — цитирует пресс-службу компании "Российская газета".

Таким образом, абоненты, попавшие под ограничения, получают альтернативу: либо оплатить расширение лимитов, либо дождаться обновления месяца, когда скоростные параметры вернутся к исходным значениям согласно договору.

Масштаб изменений для абонентов

Провайдер акцентирует внимание на том, что новая политика затронет крайне малую долю аудитории. Согласно внутренним расчетам оператора, лимит в три терабайта окажется критичным менее чем для одного процента всех пользователей системы.

Большая часть клиентской базы, по данным компании, работает в рамках стандартных потребностей. Статистика показывает, что около 85% абонентов ежемесячно расходуют не более 500 гигабайт, что значительно ниже установленного порогового значения.

Эти цифры подтверждают, что обычные домашние хозяйства, использующие сеть для просмотра контента или работы из дома, не почувствуют изменений в скорости. Ограничения сфокусированы именно на тех точках, где наблюдается систематическое превышение среднестатистических объемов данных.

Позиция антимонопольной службы

Реакция надзорных органов последовала незамедлительно после появления публичных жалоб и освещения темы в прессе. Федеральная антимонопольная служба взяла ситуацию на контроль для изучения правомерности действий провайдера.

Представители ведомства намерены провести тщательный анализ ситуации, чтобы определить, насколько технологически и экономически оправдано введение таких лимитов. Чиновники проверят, не нарушают ли подобные алгоритмы прав рядовых потребителей, заявляющих об изменении качества предоставления услуг.

Результаты этой проверки в будущем определят, останется ли тест локальным экспериментом или оператор столкнется с необходимостью пересмотреть свои тарифные политики. Сейчас компания продолжает мониторинг работы алгоритма в трех пилотных регионах, ожидая вердикта регулятора.

Автор Алексей Левшин
Алексей Левшин — ИТ-эксперт, инженер (УрФУ). Специалист по автоматизации бизнеса, аналитике данных и цифровой безопасности. Опыт в индустрии — 15 лет.
Редактор Алексей Корнилов
Алексей Корнилов — ИТ-эксперт, инженер (ЛЭТИ). Специалист по цифровой трансформации, кибербезопасности и Big Data. Экс-сотрудник SAP. Опыт в ИТ — 14+ лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet