От фундамента до сдачи: как возводили Дом правительства в Нижнем Новгороде — почему проект называют ошибкой властей

Возведение Дома правительства на территории нижегородского кремля стало серьезным просчетом городских властей. Масштабный проект, стартовавший еще в 2007 году, неоднократно сталкивался с трудностями и экономическими препятствиями. Спустя почти два десятилетия объект готовят к вводу в эксплуатацию, несмотря на неоднозначную оценку экспертов. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Процесс строительства сопровождался многолетними паузами, из-за которых часть конструкций успела прийти в негодность и требовала замены. Работы разделили на три этапа, завершив финальный блок только в мае текущего года. Почетный гражданин города Татьяна Виноградова выступала против размещения административного гиганта в историческом центре.

"Я считала это градостроительной ошибкой", — объяснила профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ.

Основную опасность эксперт видит в близости массивного фундамента к склону, что провоцирует оползневые процессы на территории крепости. По словам Виноградовой, многие технические риски остались без должного внимания на стадии проектирования. Специалист уверена, что превращение памятника архитектуры в штаб госслужащих вредит облику города, однако изменить назначение уже готового здания будет крайне сложно.