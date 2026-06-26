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Дом правительства Нижнего Новгорода и Нижегородской области в Кремле
Дом правительства Нижнего Новгорода и Нижегородской области в Кремле
© commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:05

От фундамента до сдачи: как возводили Дом правительства в Нижнем Новгороде — почему проект называют ошибкой властей

Возведение Дома правительства на территории нижегородского кремля стало серьезным просчетом городских властей. Масштабный проект, стартовавший еще в 2007 году, неоднократно сталкивался с трудностями и экономическими препятствиями. Спустя почти два десятилетия объект готовят к вводу в эксплуатацию, несмотря на неоднозначную оценку экспертов. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Процесс строительства сопровождался многолетними паузами, из-за которых часть конструкций успела прийти в негодность и требовала замены. Работы разделили на три этапа, завершив финальный блок только в мае текущего года. Почетный гражданин города Татьяна Виноградова выступала против размещения административного гиганта в историческом центре.

"Я считала это градостроительной ошибкой", — объяснила профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ.

Основную опасность эксперт видит в близости массивного фундамента к склону, что провоцирует оползневые процессы на территории крепости. По словам Виноградовой, многие технические риски остались без должного внимания на стадии проектирования. Специалист уверена, что превращение памятника архитектуры в штаб госслужащих вредит облику города, однако изменить назначение уже готового здания будет крайне сложно.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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