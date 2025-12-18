Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Colin J Bird is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:13

Дом добавили в корзину: как Wildberries превращает покупку жилья в клик мышкой

Капсульные дома начали продавать на маркетплейсе Wildberries — SHOT

Покупка собственного дома в России постепенно переходит в формат онлайн-сервиса. На маркетплейсе Wildberries появились в продаже отечественные капсульные дома, которые можно выбрать и заказать так же, как бытовую технику или мебель. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Дом в формате маркетплейса

Новые капсульные дома представлены как готовые жилые модули, рассчитанные на круглогодичное использование. Потенциальные покупатели могут заранее оценить будущее жильё с помощью технологии "онлайн-примерки" в виртуальном пространстве, что позволяет рассмотреть планировку и интерьер до оформления заказа.

Производители позиционируют такие дома как полностью укомплектованные решения. Внутри установлена дизайнерская мебель, используется премиальная отделка, а также внедрена система "умный дом", рассчитанная на автоматизацию базовых бытовых процессов.

Оснащение и мобильность

Отдельный акцент сделан на уровне комфорта. Капсульные дома оборудованы сауной с дровяной печью, соляной стеной и другими элементами, которые обычно встречаются в загородных домах высокого класса. При этом монтаж всей конструкции занимает всего один день.

Мобильный формат позволяет без сложных процедур перемещать дом в любую точку страны. Такая особенность делает капсулы привлекательными как для дачного использования, так и для размещения на удалённых участках, где строительство капитального жилья затруднено.

География продаж и планы

На первом этапе покупателям доступен самовывоз в Москве и Московской области. Доставка при этом возможна во все регионы России, что расширяет потенциальную аудиторию проекта.

Как отмечается, ассортимент капсульных домов на Wildberries будет постепенно расширяться. Маркетплейс рассматривает этот формат как новое направление, ориентированное на растущий интерес к компактному, автономному и быстро возводимому жилью.

