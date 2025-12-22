Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:34

Дом, который перестал дышать: трое детей попали в больницу после отравления угарным газом

В Якутске экстренно госпитализировали троих несовершеннолетних после отравления угарным газом в частном доме. Причины происшествия сейчас устанавливают надзорные органы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Отравление в частном доме

Инцидент произошёл в жилом доме на территории Якутска. По предварительным данным, дети получили отравление выхлопами природного газа из системы отопления. Речь идёт о троих несовершеннолетних 2008, 2014 и 2016 годов рождения.

После происшествия всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Информация об их состоянии уточняется.

"В городе Якутске прокуратурой устанавливаются обстоятельства отравления выхлопами природного газа из системы отопления частного дома троих несовершеннолетних 2008, 2014 и 2016 годов рождения", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Якутии.

Проверка прокуратуры

Прокуратура Якутии начала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство выясняет причины утечки угарного газа, а также оценивает соблюдение требований безопасности при эксплуатации отопительного оборудования в частном доме.

По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Риски угарного газа

Угарный газ представляет серьёзную опасность, так как не имеет цвета и запаха, а его воздействие может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. Особенно уязвимы в таких ситуациях дети, что требует повышенного внимания к состоянию отопительных систем в жилых домах.

В надзорных органах подчёркивают, что подобные проверки направлены на предотвращение аналогичных происшествий в дальнейшем.

