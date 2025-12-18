Дом, который взорвался тишиной: хлопок газа в белгородском селе отправил девушку в больницу

Хлопок бытового газа в частном доме Белгородской области привёл к травмированию молодой женщины и стал поводом для проверки со стороны следственных органов. Инцидент произошёл в одном из сельских населённых пунктов региона, обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Белгородской области.

Обстоятельства происшествия

По предварительным данным, инцидент произошёл 17 декабря 2025 года в селе Драгунское Белгородского района. Хлопок бытового газа зафиксирован в частном домовладении, расположенном на улице Рябиновая. В момент происшествия в помещении находилась 20-летняя женщина.

В результате хлопка она получила травмы. Информация о характере и степени тяжести повреждений уточняется. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Версия следствия

Следственный отдел по Белгородскому району организовал процессуальную проверку по факту случившегося.

"По предварительным данным, 17 декабря 2025 года в домовладении, расположенном на улице Рябиновая села Драгунское Белгородского района, ввиду неосторожного обращения с бытовыми газовыми приборами, произошел хлопок бытового газа", — сообщили в следственном управлении СК по региону.

В ведомстве уточнили, что именно нарушение правил эксплуатации газового оборудования рассматривается в качестве основной версии произошедшего.

Ход проверки

В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства и причины инцидента, а также дают правовую оценку действиям лиц, отвечавших за использование газовых приборов. По итогам процессуальной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Следственные органы подчёркивают, что подобные происшествия требуют особого внимания к вопросам безопасности при эксплуатации бытового газа.