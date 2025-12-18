Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Горящая конфорка газовой плиты
Горящая конфорка газовой плиты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:08

Дом, который взорвался тишиной: хлопок газа в белгородском селе отправил девушку в больницу

Хлопок бытового газа в доме Белгородской области травмировал женщину — СК РФ

Хлопок бытового газа в частном доме Белгородской области привёл к травмированию молодой женщины и стал поводом для проверки со стороны следственных органов. Инцидент произошёл в одном из сельских населённых пунктов региона, обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Белгородской области.

Обстоятельства происшествия

По предварительным данным, инцидент произошёл 17 декабря 2025 года в селе Драгунское Белгородского района. Хлопок бытового газа зафиксирован в частном домовладении, расположенном на улице Рябиновая. В момент происшествия в помещении находилась 20-летняя женщина.

В результате хлопка она получила травмы. Информация о характере и степени тяжести повреждений уточняется. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Версия следствия

Следственный отдел по Белгородскому району организовал процессуальную проверку по факту случившегося.

"По предварительным данным, 17 декабря 2025 года в домовладении, расположенном на улице Рябиновая села Драгунское Белгородского района, ввиду неосторожного обращения с бытовыми газовыми приборами, произошел хлопок бытового газа", — сообщили в следственном управлении СК по региону.

В ведомстве уточнили, что именно нарушение правил эксплуатации газового оборудования рассматривается в качестве основной версии произошедшего.

Ход проверки

В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства и причины инцидента, а также дают правовую оценку действиям лиц, отвечавших за использование газовых приборов. По итогам процессуальной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Следственные органы подчёркивают, что подобные происшествия требуют особого внимания к вопросам безопасности при эксплуатации бытового газа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Следственный комитет возбудил дело о серии уличных нападений в Новосибирске — СК вчера в 11:56
Били своих — и молчали годами: СК вскрыл уличную группировку в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело после серии нападений группы иностранцев на местных жителей, включая родственника участника СВО.

Читать полностью » Прорыв трубы в здании Горбушки привёл к затоплению восьми складов с электроникой — База вчера в 10:25
Кипяток вместо отопления: "Горбушка" получила новый удар по арендаторам

Прорыв трубы в здании "Горбушки" привёл к затоплению складов с техникой и многомиллионным потерям, а арендаторы столкнулись с новой проблемой.

Читать полностью » Охранница признала вину после нападения в школе — ТАСС вчера в 8:57
Питерская школа №191 в шоке: охранница пропустила ученика с ножом, и вот что случилось дальше

Нападение в петербургской школе привело к признанию вины охранницы и возбуждению второго уголовного дела о нарушении требований безопасности.

Читать полностью » Самолёт Air Astana вернулся в Алма-Ату из-за задымления — Минтранс РК вчера в 8:22
Самое страшное — неизвестность: что пережили люди на борту самолёта, который вдруг пошёл на круг

Рейс Air Astana между Алма-Атой и Астаной экстренно вернулся в аэропорт вылёта из-за задымления. Экипаж объявил сигнал MAYDAY.

Читать полностью » Подростку за нападение на школу в посёлке Горки-2 грозит до 10 лет тюрьмы — Багатурия вчера в 8:19
Школа, нож, несовершеннолетний преступник: почему приговор может оказаться суровее, чем кажется

Нападение на школу в Одинцово может обернуться для подростка реальным сроком. Юрист объяснил, когда грозит до 10 лет и возможна ли альтернатива.

Читать полностью » Охранница школы в Петербурге признала вину после нападения с ножом — ТАСС вчера в 7:31
Школа под контролем — только на бумаге: охранница признала вину после нападения

После нападения школьника с ножом в Петербурге охранница учебного заведения признала вину. Следствие проверяет нарушения в системе безопасности.

Читать полностью » Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Курил — сейсмологи вчера в 5:35
Курильская дуга напомнила о себе: подземный толчок без разрушений, но не без смысла

У побережья Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки могли ощутить жители Шикотана.

Читать полностью » Атака беспилотников ранила двух человек в Славянском районе Кубани — SHOT вчера в 4:13
Три часа под гулом взрывов: как беспилотники превратили ночь на Кубани в кошмар

Многочасовая атака беспилотников привела к ранениям людей, пожару и разрушениям домов в Славянском районе Кубани.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Для цветения цикламену нужна прохлада и рассеянный свет — цветоводы
Экономика
Новогодние подарки не должны подрывать бюджет — финансовый советник Карпычева
Наука
Возврат образцов с Марса несёт биориски — ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт
Авто и мото
Водитель имеет право снимать разговор с инспектором на видео — автоюрист
ЮФО
В Крыму сохраняются риски перебоев с топливом — Аксёнов
ЮФО
Краснодарский край вошел в топ регионов по автокредитам при высоких отказах — ОКБ
Культура и шоу-бизнес
Верховный суд учёл интересы внучки Долиной в споре о квартире
Туризм
Гастрономические фестивали увеличили туристический поток в Приморье — PrimaMedia
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet