Упражнение "Собака мордой вниз"
© Own work by ErharYaksaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:10

Поза, которую скрывали от новичков: как дельфин в йоге меняет всю практику

Инструктор йоги Сара Томпсон: поза дельфина улучшает кровообращение и гибкость плеч

Когда привычный "собака мордой вниз" становится слишком привычным, тело начинает просить новых ощущений. Но что, если следующая поза не только разнообразит практику, но и откроет дверь в мир продвинутых балансов на руках? Знакомьтесь — поза дельфина. Она выглядит почти как знакомый нам downward dog, только с одним важным отличием: опора идёт не на ладони, а на предплечья.

Почему дельфин, а не собака?

Поза дельфина (Ardha Pincha Mayurasana) — это не просто вариация, а полноценная подготовка к стойке на предплечьях (Pincha Mayurasana), скорпиону (Vrschikasana) и другим инверсиям. Как и собака мордой вниз, дельфин формирует перевёрнутую "V", укрепляя мышцы плеч, кора и спины. Но в отличие от "собаки", здесь активируется другая цепочка стабилизации, требующая большей концентрации и силы.

Польза: больше, чем кажется

Развивает плечевой пояс.

Плечевой сустав — самый подвижный и, увы, самый нестабильный. В позе дельфина вся конструкция должна удерживать вес тела. За счёт этого формируется сила и устойчивость, необходимые для безопасной практики более сложных балансов.

Включает мышцы кора.

Без работы мышц пресса удержать позу будет сложно. Особенно важны здесь глубокие мышцы — поперечная и прямая мышца живота.

Растягивает верхнюю часть тела.

Помимо силовой нагрузки, дельфин даёт мощную растяжку для спины, груди и даже трицепсов. Это помогает раскрыть грудную клетку и компенсировать последствия сидячего образа жизни.

Готовит к инверсиям.

Арм-балансы требуют непривычной для многих схемы: опора идёт сверху вниз. Дельфин помогает безопасно испытать это ощущение, не отрывая ноги от земли.

Йога-инструктор Сара Томпсон (Be Yoga Andersonville, Чикаго) отмечает:

"Поза дельфина улучшает циркуляцию и насыщение мозга кислородом, что позитивно влияет на настроение и ментальную ясность".

Сложности и как их преодолеть

  • Слишком широкие локти. Это может привести к боли в шее и плечах. Лучше держать локти строго под плечами или чуть шире, если совсем туго с мобильностью.
  • Провал в плечах и груди. Часто возникает из-за неправильного распределения веса. Чтобы избежать этого, стоит немного согнуть колени и подтянуть грудь к бёдрам — это перенесёт вес ближе к ногам.
  • Опущенные бёдра. Тогда тело переходит в планку на предплечьях, а не в "дельфина". Попробуйте подойти ногами ближе к рукам и подтянуть таз вверх.

Упрощённые варианты

  • На коленях. Отличный способ сохранить форму и убрать часть нагрузки с плеч.
  • У стены. Позволяет безопасно наработать технику без переноса всего веса на руки.

Продвинутые вариации

  • Ходьба в позе дельфина. Позволяет развивать мобильность и контроль корпуса.
  • Трёхногий дельфин. Поднятие одной ноги включает дополнительные группы мышц и подготавливает к стойке на предплечьях.

Интересный факт

Исследования показывают, что инверсии, такие как дельфин, способствуют активации парасимпатической нервной системы — это помогает снизить уровень стресса и улучшить сон.

