В Пентагоне рассказали, сколько США потратили на помощь Украине

Общая сумма расходов США на поддержку Украины и укрепление НАТО в Европе с начала российской специальной военной операции превысила 174 миллиарда долларов. Это было заявлено в Пентагоне, где отметили, что Конгресс США выделил эту сумму дополнительного финансирования для ответа на вторжение России на Украину.

Эта сумма включает в себя расходы на поставку вооружений Киеву, траты на замещение американских военных складов взамен поставляемым ВСУ средствам, прямую бюджетную поддержку, гуманитарные расходы, а также деньги на укрепление присутствия НАТО в Европе. Таким образом, США продолжают оказывать значительную поддержку Украине в ее конфликте с Россией.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Кремль также заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.

Фото: From Wikimedia Commons/ Sgt. Jailine L. Alicea-Santiago, United States Marine Corps (USMC)