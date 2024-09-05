Доллар теряет влияние: БРИКС может создать альтернативную валюту

Альберт Бахтизин, директор Центрального экономико-математического института РАН, в кулуарах Восточного экономического форума обратил внимание на снижение роли доллара США в мировой экономике.

По его словам, с начала XXI века доля американской валюты в глобальных резервах сократилась с 73% до 58%, и этот процесс ускорился в последние два года.

Эксперт отметил, что в связи с растущей фрагментацией глобальной экономики все активнее обсуждается необходимость постепенного отказа от расчетов в долларах. Это связано с желанием многих стран снизить зависимость от денежно-кредитной политики США и минимизировать риски, связанные с колебаниями курса доллара и высокими транзакционными издержками. В частности, Бразилия, Индия и Китай активно работают над снижением влияния доллара на свои экономики и продвигают идею формирования многополярной валютной системы.

Бахтизин указал, что США обеспокоены этим процессом, о чем свидетельствует запуск Атлантическим советом проекта по мониторингу доминирования доллара. В рамках проекта собирается информация о динамике дедолларизации и позициях различных стран по этому вопросу.

По мнению Бахтизина, потенциальной заменой доллару может стать новая валюта стран БРИКС. Согласно аналитическим данным Nasdaq, эта валюта способна укрепить экономическую интеграцию стран объединения, уменьшить влияние США на международной арене и ослабить позицию доллара как резервной валюты. В результате, может снизиться волатильность цен.

Эксперт также подчеркнул важность развития суверенной платежной системы стран БРИКС, которая станет альтернативой SWIFT.

Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности уже сейчас составляет почти 36%, что превышает показатель G7 (29%), и этот разрыв постоянно увеличивается. Также растет и доля товарооборота между странами БРИКС, что в перспективе ослабит позиции западной финансовой системы.

Бахтизин считает, что переход к новой валюте и платежной системе БРИКС — это лишь вопрос времени. По его мнению, возможно, информация о конкретных шагах в этом направлении станет известна уже на предстоящем саммите БРИКС в Казани в конце октября.

Восточный экономический форум проходил с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером мероприятия.

Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)