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Бойкот доллару объявили уже практически половина стран мира, более 40%
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Бойкот доллару объявили уже практически половина стран мира, более 40%

Уже 40% государств в мире заявили о борьбе с долларом. Исследование было проведено РИА Новости.

Как сообщается, государства, которые принимают меры, осуществляемые госорганами и центральным банком с целью недопущения хождения денежной единицы Соединённых Штатов Америки в качестве средства платежа на своей территории, можно поделить на три группы. Первая и самая масштабная группа — это те страны, которые пока ещё не высказывались против американской валюты и не задействовали каких-либо санкций. Это группа состоит из определённого количества государств, в которых доллар применяется как официальная валюта. В этот список входит Эквадор в северо-западной части материка Южная Америка, Сальвадор в Центральной Америке, небольшое государство Панама, расположенное на стыке двух континентов: Северной и Южной Америки, и некоторые другие маленькие по размеру страны.

Вторая группа — это те страны, которые переходят на расчёты в нацвалютах с торговыми партнёрами. Сюда входят также и те, кто устанавливает какие-либо границы, стесняет условиями хождение американской валюты на территории данного государства.

Последняя группа, в которой состоит 50 стран, — это те, кто публично выступает за процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах и побуждает другие государства начать бороться за уменьшение главенствующего положения США в вопросах валюты.

Фото: Flickr / John Lodder (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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