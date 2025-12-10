Доллар трещит по швам своей легенды: мировая экономика устала жить под чужой валютной тенью

Вопрос о роли доллара в мировой экономике вновь оказался в центре политической повестки — об этом сообщает ТАСС. На правительственном часе в Совете Федерации министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американская валюта изначально задумывалась как всеобщее благо, но со временем превратилась в средство давления.

Как менялось понимание роли доллара

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представления о назначении американской валюты в глобальной системе значительно расходятся с сегодняшней практикой. Он напомнил, что 20-30 лет назад представители администрации США открыто утверждали, что доллар не является инструментом американской собственности. Такую позицию Вашингтон формулировал как гарантию прозрачности и общего доступа для участников международной экономики.

Лавров подчеркнул, что тогда доллар рассматривался как механизм, обеспечивающий устойчивость глобальных экономических процессов. Подход, озвучиваемый американской стороной, предполагал наличие общего правила, в рамках которого валюта не должна служить политическим целям и не должна применять меры воздействия на "непослушных" партнёров.

Политизация валюты и критика со стороны США

Министр отметил, что нынешняя практика значительно отличается от заявлений прошлых десятилетий. По его словам, современные механизмы использования доллара всё чаще приобретают характер санкционного инструмента. Лавров связал это с изменениями в подходах американской администрации, которые выходят за пределы традиционных экономических принципов.

В этой связи он напомнил, что критика инструментализации доллара звучала и внутри самих США. По словам министра, нынешний президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании отрицательно отзывался о действиях администрации своего предшественника Джо Байдена, прежде всего в части применения валюты в политических целях.

"Доллар — это не американская собственность. Это всеобщее благо, которое обеспечивает, смазывает и позволяет функционировать наиболее эффективно всей мировой экономике", — отметил Сергей Лавров.

Последствия для международных отношений

Заявления министра встроены в более широкий контекст обсуждения трансформации глобальной финансовой системы. Лавров подчеркнул, что изменение принципов использования доллара влияет на восприятие международных партнёров и формирует запрос на альтернативные модели взаимодействия. По его словам, политизация валюты становится фактором, способным изменить привычный баланс в мировой экономике.

На заседании в Совете Федерации эта тема получила продолжение: обсуждение касалось не только текущей роли доллара, но и того, как страны адаптируются к новым условиям. По оценке Лаврова, у мирового сообщества формируется понимание, что финансовая система должна функционировать вне логики давления и политического дозирования.