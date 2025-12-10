Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сергей Лавров
Сергей Лавров
© mid.ru by Пресс-служба МИД России is licensed under Public domain
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:44

Доллар трещит по швам своей легенды: мировая экономика устала жить под чужой валютной тенью

Лавров заявил о влиянии долларовой политики на международные отношения

Вопрос о роли доллара в мировой экономике вновь оказался в центре политической повестки — об этом сообщает ТАСС. На правительственном часе в Совете Федерации министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американская валюта изначально задумывалась как всеобщее благо, но со временем превратилась в средство давления.

Как менялось понимание роли доллара

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представления о назначении американской валюты в глобальной системе значительно расходятся с сегодняшней практикой. Он напомнил, что 20-30 лет назад представители администрации США открыто утверждали, что доллар не является инструментом американской собственности. Такую позицию Вашингтон формулировал как гарантию прозрачности и общего доступа для участников международной экономики.

Лавров подчеркнул, что тогда доллар рассматривался как механизм, обеспечивающий устойчивость глобальных экономических процессов. Подход, озвучиваемый американской стороной, предполагал наличие общего правила, в рамках которого валюта не должна служить политическим целям и не должна применять меры воздействия на "непослушных" партнёров.

Политизация валюты и критика со стороны США

Министр отметил, что нынешняя практика значительно отличается от заявлений прошлых десятилетий. По его словам, современные механизмы использования доллара всё чаще приобретают характер санкционного инструмента. Лавров связал это с изменениями в подходах американской администрации, которые выходят за пределы традиционных экономических принципов.

В этой связи он напомнил, что критика инструментализации доллара звучала и внутри самих США. По словам министра, нынешний президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании отрицательно отзывался о действиях администрации своего предшественника Джо Байдена, прежде всего в части применения валюты в политических целях.

"Доллар — это не американская собственность. Это всеобщее благо, которое обеспечивает, смазывает и позволяет функционировать наиболее эффективно всей мировой экономике", — отметил Сергей Лавров.

Последствия для международных отношений

Заявления министра встроены в более широкий контекст обсуждения трансформации глобальной финансовой системы. Лавров подчеркнул, что изменение принципов использования доллара влияет на восприятие международных партнёров и формирует запрос на альтернативные модели взаимодействия. По его словам, политизация валюты становится фактором, способным изменить привычный баланс в мировой экономике.

На заседании в Совете Федерации эта тема получила продолжение: обсуждение касалось не только текущей роли доллара, но и того, как страны адаптируются к новым условиям. По оценке Лаврова, у мирового сообщества формируется понимание, что финансовая система должна функционировать вне логики давления и политического дозирования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Премии могут добавить к трём выплатам в декабре — Муравьёв сегодня в 8:47
Деньги до праздников: какие три выплаты можно получить в декабре и почему в январе будет пауза

В декабре график зарплат у части россиян может сдвинуться из-за январских каникул. Кто получит деньги раньше, а кому не обещают?

Читать полностью » Спрос на специалистов по робототехнике стремительно растёт — Мария Игнатова сегодня в 6:11
Роботы забирают будущее — но кадры нужны уже сейчас: зарплаты взлетели, а вакансии не успевают за спросом

Зарплаты в робототехнике растут по всей стране, а ожидания специалистов уже обгоняют предложения — рынок вступает в фазу конкуренции за технологические кадры.

Читать полностью » Регулирование криптовалют усложнит схемы анонимизации денег — Евгений Машаров сегодня в 4:22
Деньги уходят в цифровую бездну: отсутствие регулирования превращает криптосферу в территорию невидимых оборотов

Эксперт ОП РФ видит в регулировании криптовалют способ сократить теневой оборот и усилить контроль за финансовыми потоками, что обсуждается и на уровне власти.

Читать полностью » Рост цен на жильё сделал имущественный вычет малозначительным — Сивков вчера в 14:57
Цены лезут в космос, а вычет остался на Земле: где сломался механизм помощи

Эксперты сомневаются, что предложение увеличить имущественный налоговый вычет станет реальностью: мера кажется логичной, но не вписывается в нынешнюю политику.

Читать полностью » Мошенники активизировались перед Новым годом — юрист Павел Прошкин вчера в 14:39
Один клик до беды: как праздничные сайты превращаются в капканы для доверчивых

Перед Новым годом растёт число фальшивых сайтов и звонков о "доставке подарков". Почему декабрь становится золотым временем для мошенников?

Читать полностью » Компенсации морального вреда в России остаются символическими — юрист Бенхин вчера в 14:20
Моральный вред по цене кофе: почему российские страдания дешевеют с каждым годом

В России компенсация морального вреда чаще остаётся символической. Почему суды не спешат оценивать страдания дорого, объяснил адвокат Александр Бенхин.

Читать полностью » Накопительная пенсия зависит от взносов работодателя и маткапитала — РБК вчера в 13:21
Накопительная пенсия, как индивидуальная суперсила: как она работает на вас и делает вас богаче

Как рассчитать и получить накопительную пенсию в 2026 году? Важные моменты для тех, кто хочет управлять своими пенсионными накоплениями.

Читать полностью » Фрилансеры научились формировать финансовую подушку безопасности — MoneyTimes 08.12.2025 в 18:40
Живут на нестабильный доход и не жалуются: как фрилансеры приручили деньги

Фрилансеры научились превращать нестабильность в устойчивость — благодаря дисциплине, дальновидности и умению ценить собственные ресурсы.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Сербия остаётся популярным новогодним направлением без виз — АТОР
ЮФО
Суд отклонил иск о запрете обсуждать доходы местной чиновницы — Kub Mash
ЮФО
Урожай зерна в Краснодарском крае снизился на 20% из-за засухи
Еда
Блины с лососем стали праздничным трендом зимнего меню — Cuisineaz
Дом
Свежие следы пота удаляются легче при своевременной обработке — эксперты по быту
ЮФО
В горах края ожидается дождь, мокрый снег и снег с гололёдом — синоптик Вильфанд
Красота и здоровье
Гипертония может привести к потере зрения у пациентов — офтальмологи
Красота и здоровье
Прием антибиотиков нельзя прекращать самовольно — невролог Рожков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet