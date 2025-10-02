Доллар упал ниже 81 рубля: именно сейчас стоит задуматься о покупке валюты

Курс доллара опустился ниже отметки 81 рубль, и это открывает возможность для выгодных покупок валюты. Об этом в интервью MoneyTimes рассказал аналитик компании "Золотой Монетный дом", эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

"Угадать дно рынка невозможно"

По словам эксперта, доллар в моменте достиг 80,50 рубля, а сейчас торгуется около 80,90.

"Сейчас уже ниже 81 рубля опустилось. Я бы начал покупать, да. Никто никогда не угадает точно дно рынка. Смотрю у меня на экране 80 рублей 90 копеек. Утром он опускался до 80 рублей 50 копеек на открытии торгов. Это близко к минимальным значениям", — отметил Дмитрий Голубовский.

Возможные перспективы

Аналитик допускает ослабление рубля к концу года, но не ожидает резкой девальвации.

"Может быть курс будет 85. Девальвации, чтобы курс улетел на 90 и выше, я не ожидаю. Рубль валюта довольно непредсказуемая. Трудно прогнозировать движение валютного курса, потому что у нас данные по торговому балансу расплывчатые, запаздывают. Если раньше были ясные ориентиры, цены на нефть и так далее, рубль на это реагировал, то сейчас своей жизнью у нас живет валютный рынок", — пояснил эксперт.

Когда покупать выгоднее

Голубовский считает, что особенно выгодно покупать валюту тем, кто планирует зарубежные поездки в ближайшие месяцы.

"Курс хороший. Если куда-то ехать кто-то собирается под конец года, например, какие-то поездки зарубежные. Наверное, да, стоит покупать", — подчеркнул аналитик.

По мнению экспертов, текущий курс доллара близок к минимумам, и это хорошая возможность для покупки валюты, особенно если деньги нужны для поездок за границу. При этом долгосрочные прогнозы остаются неопределёнными — рубль по-прежнему ведёт себя непредсказуемо.