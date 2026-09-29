Доллар снова нацелился вверх: почему отметка в 100 рублей пока остается стрессовым сценарием

Рост курса американской валюты до уровня 100 рублей до конца текущего года выглядит маловероятным сценарием, считает доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов. Эксперт проанализировал устойчивость национальной валюты специально для издания NewsInfo.

Ранее о возможности трехзначных котировок доллар высказывались участники рынка. Для глубокого ослабления рубля требуется опережающий рост спроса на валюту со стороны импортеров и покупателей иностранных активов на фоне снижения предложения от экспортеров или смягчения денежно-кредитной политики.

Исмаилов отмечает, что прогнозировать движение валют становится сложнее из-за нестабильности на мировых рынках топлива и переменчивой геополитической обстановки. Однако жесткие действия регулятора и высокая ключевая ставка создают надежный фундамент для сбережений в рублях, ограничивая потенциал роста иностранных валют. На динамику торгов также влияют факторы, определяющие курс в условиях новой реальности.

"Прогнозировать курсы валют даже на месяц вперед становится все сложнее: изменчивые внешнеэкономические и внешнеполитические условия в совокупности с непредсказуемыми колебаниями на ключевых рынках, включая топливный, оказывают системное влияние на курс рубля и состояние торгового баланса. Тем не менее, сценарий с ростом курса доллара до конца года до трехзначных показателей выглядит маловероятным и стрессовым", — пояснил Исмаилов.

Несмотря на позитивные сигналы сентября, аналитик выделяет и риски для рубля в четвертом квартале. К ним относятся традиционное сезонное оживление бизнеса, увеличение государственных расходов и волатильность цен на сырьевые товары. В подобных условиях инвесторы часто ищут инструменты защиты капитала от инфляционных рисков.

"В сентябре рубль немного отыграл падение августа, потому ожидать серьезного падения до конца года не стоит. Курс может быть в широком диапазоне: от текущих 85 до 95 рублей за доллар с краткосрочными спекулятивными колебаниями вверх или вниз при резком изменении внешних условий. Устойчивое закрепление курса в зоне сто и больше большинство аналитиков относят скорее к горизонту 2027 года", — подчеркнул специалист.

Статистика регулятора подтверждает текущую изменчивость: периодически фиксируется снижение официальных курсов доллара и евро. Эксперты также обращают внимание на внешнеполитическую повестку, которая остается определяющей для формирования спроса на валюту в долгосрочной перспективе.

"Можно отметить ряд факторов, которые будут сдерживать рост курса доллара: жесткая денежно-кредитная политика с высокой ключевой ставкой, действующие требования валютного контроля с систематическими валютными интервенциями Банка России, фактор прохождения наиболее сложного для рубля августа, который традиционно является периодом ослабления национальной валюты", — резюмировал аналитик.

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