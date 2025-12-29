Доля кажется небольшой — эффект может быть заметным: цифровой рубль войдёт в оборот

Цифровой рубль после массового внедрения может занять заметное место в структуре безналичных расчетов в России. Регулятор ожидает, что его использование будет постепенно расширяться и внесет вклад в изменение платежного рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью представителя Банка России.

Прогноз доли цифрового рубля

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила, что более широкое использование цифрового рубля начнется с сентября 2026 года. По оценкам регулятора, именно с этого момента новый инструмент станет оказывать ощутимое влияние на структуру безналичных платежей.

"Свою лепту внесет начало более широкого использования цифрового рубля с сентября 2026 года. По нашим оценкам, после этого момента в течение семи лет цифровой рубль сможет занять до 5% от объема платежей", — отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина / ТАСС.

Влияние на платежный рынок

В Банке России считают, что цифровой рубль будет способствовать росту доли некарточных платежных инструментов в общем объеме безналичных расчетов. Его внедрение рассматривается как один из этапов эволюции национальной платежной системы, наряду с уже существующими формами безналичных оплат.

Ожидается, что по мере адаптации бизнеса и населения к новому инструменту цифровой рубль сможет занять свою нишу, дополняя традиционные способы расчетов и расширяя возможности для пользователей и финансовых организаций.