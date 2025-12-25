Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Станислав Садальский
Станислав Садальский
© kinopoisk.ru by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:13

Выселение Долиной из квартиры получило громкий комментарий — Садальский не сдержался

Станислав Садальский поддержал решение суда о выселении Ларисы Долиной — РИА Новости

Иногда громкие судебные решения вызывают реакцию не только у юристов и участников процесса, но и у представителей культурной среды. Решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы стало именно таким случаем и спровоцировало публичный комментарий со стороны известного артиста. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Реакция Садальского на решение суда

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поддержал постановление суда, которым певицу Ларису Долину обязали покинуть квартиру в Хамовниках. Комментируя ситуацию, он отреагировал с иронией, процитировав известную фразу из фильма "Кавказская пленница".

"Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире", — сказал Садальский, добавив, что считает вынесенное решение правильным.

По его словам, в данном случае судебная система поступила справедливо, несмотря на резонанс и известность фигурантов дела.

Решение Мосгорсуда и его последствия

Московский городской суд в четверг постановил выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее приобрела Полина Лурье. Суд также принял решение снять с регистрационного учёта дочь и внучку певицы, которые были прописаны в этом жилье. Постановление вступило в законную силу немедленно.

Как ранее сообщала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, Долина должна покинуть квартиру добровольно в разумный срок. В случае отказа исполнением решения займутся судебные приставы.

Предыстория спора

16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье законной собственницей квартиры в Хамовниках, приобретённой за 112 миллионов рублей. До этого недвижимость временно оставалась за Ларисой Долиной, утверждавшей, что сделка была совершена в момент, когда она находилась под влиянием мошенников.

Ранее вынесенные судебные решения, позволявшие певице сохранить право на жильё, были отменены. Всё время, пока шли разбирательства, Долина продолжала проживать в спорной квартире.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сергей Безруков потребовал 500 тыс. рублей за продажу масок с его изображением — РИА Новости сегодня в 22:28
Безруков пошёл в суд из-за масок со своим лицом — сумма иска удивила

Сергей Безруков подал в суд из-за продажи масок с его лицом и требует 500 тысяч рублей компенсации за нарушение своих прав.

Читать полностью » Гуф получил пожизненное право исполнять Город дорог 22.12.2025 в 15:30
Удаление с площадок сорвалось: чем закончилась история с правами на главный альбом Гуфа

Гуф получил пожизненные права на исполнение всех треков своего альбома 'Город дорог'. Узнайте, что это значит для его карьеры и будущее музыки.

Читать полностью » Okko определил сериал и фильм года: Аутсорс и Батя 2. Дед 22.12.2025 в 13:56
Okko подвёл итоги 2025 года: какие сериалы держали зрителей до последней серии

Итоги 2025 года от Okko представляют самые популярные фильмы и сериалы, покорившие сердца зрителей. Кто оказался в топах и почему? Узнайте все секреты.

Читать полностью » В файлах Эпштейна нашли фотографии Умара Джабраилова — База 22.12.2025 в 11:50
"Файлы Эпштейна" продолжают удивлять: в американских документах обнаружили фото российского бизнесмена

В "файлах Эпштейна" обнаружены фотографии Умара Джабраилова, что стало шокирующим открытием для его репутации. Узнайте, как это связано с делом и что он сам об этом говорит.

Читать полностью » Врачи запретили Бари Алибасову употреблять алкоголь на Новый год — Mash 22.12.2025 в 9:49
Резкое ухудшение самочувствия: Алибасову дали жёсткие ограничения на праздники

Врачи запретили Бари Алибасову алкоголь перед Новым годом из-за обострения язвы и риска опасных осложнений.

Читать полностью » Прохор Шаляпин заявил о планах уйти из публичного пространства — подкаст Ивана Самохина 21.12.2025 в 16:08
Он всё чаще думает исчезнуть: Прохор Шаляпин признался в том, о чём артисты обычно молчат

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о сомнениях в ценности известности, старых профессиональных обидах и желании изменить свою жизнь.

Читать полностью » Скончался актёр театра и кино Николай Денисов в возрасте 80 лет – Кино-театр.ру 21.12.2025 в 8:42
Его лицо знали по сериалам, а слова — по песням: не стало Николая Денисова

Умер актёр Николай Денисов — артист театра и кино, поэт и драматург, чьи песни исполняли звёзды российской сцены.

Читать полностью » Мелания Трамп представит документальный фильм о своей жизни — ОСН 19.12.2025 в 9:47
Скандальный режиссёр и первая леди: почему их фильм взорвёт интернет в конце января

Мелания Трамп представила документальный фильм о своей жизни и закулисье политики. Премьера состоится в конце января и уже вызывает споры.

Читать полностью »

Новости
Россия
Медкомиссия разрешила космонавту Федяеву полёт на МКС на корабле SpaceX — ЦПК
Культура и шоу-бизнес
Причиной смерти Веры Алентовой стала тромбоэмболия — РЕН ТВ
Садоводство
Шелковица в холодном климате прибавляет до 3 метров в год — House Digest
Технологии
Художники раскритиковали ИИ-редактор в соцсети X Илона Маска — DTF
Красота и здоровье
Мышечная слабость в среднем возрасте связана с повышенным риском деменции — Journal of Psychiatric Research
Мир
В Турции мужчина перевёл 2,5 млн лир после просмотра поддельного видео с Эрдоганом — GZT
Экономика
Запрет на ввоз российской продукции на Украину сохранён до 31 декабря 2026 года — кабмин
Красота и здоровье
Жесткие диеты перед праздниками могут быть опасны для здоровья — Алла Макарова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet