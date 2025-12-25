Выселение Долиной из квартиры получило громкий комментарий — Садальский не сдержался

Иногда громкие судебные решения вызывают реакцию не только у юристов и участников процесса, но и у представителей культурной среды. Решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы стало именно таким случаем и спровоцировало публичный комментарий со стороны известного артиста. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Реакция Садальского на решение суда

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поддержал постановление суда, которым певицу Ларису Долину обязали покинуть квартиру в Хамовниках. Комментируя ситуацию, он отреагировал с иронией, процитировав известную фразу из фильма "Кавказская пленница".

"Да здравствует наш суд — самый гуманный суд в мире", — сказал Садальский, добавив, что считает вынесенное решение правильным.

По его словам, в данном случае судебная система поступила справедливо, несмотря на резонанс и известность фигурантов дела.

Решение Мосгорсуда и его последствия

Московский городской суд в четверг постановил выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую ранее приобрела Полина Лурье. Суд также принял решение снять с регистрационного учёта дочь и внучку певицы, которые были прописаны в этом жилье. Постановление вступило в законную силу немедленно.

Как ранее сообщала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, Долина должна покинуть квартиру добровольно в разумный срок. В случае отказа исполнением решения займутся судебные приставы.

Предыстория спора

16 декабря Верховный суд России признал Полину Лурье законной собственницей квартиры в Хамовниках, приобретённой за 112 миллионов рублей. До этого недвижимость временно оставалась за Ларисой Долиной, утверждавшей, что сделка была совершена в момент, когда она находилась под влиянием мошенников.

Ранее вынесенные судебные решения, позволявшие певице сохранить право на жильё, были отменены. Всё время, пока шли разбирательства, Долина продолжала проживать в спорной квартире.