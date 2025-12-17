Перевод денег третьим лицам — не повод отбирать квартиру: Ватаманюк подвёл итог громкому делу

Юридическая развязка громкого спора о квартире в центре Москвы может изменить правила игры на вторичном рынке недвижимости. Решение Верховного суда, как считают эксперты, фиксирует границы ответственности сторон и лишает мошенников одной из самых обсуждаемых "серых" лазеек. Об этом сообщает ТАСС.

Что решил Верховный суд по "делу Долиной"

Верховный суд РФ 16 декабря завершил рассмотрение дела о квартире в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Лариса Долина, по формулировке в сообщении, незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. При этом вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

Решение стало принципиальным для практики оспаривания сделок, когда продавец после продажи переводит полученные деньги мошенникам или третьим лицам. Именно такая логика ранее использовалась в спорах, где покупатель оказывался под риском потери собственности, даже если к последующим переводам отношения не имел.

Почему это называют концом "бабушкиных схем"

Старший преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М. С. Шакарян МГЮА Владислав Ватаманюк считает, что определение Верховного суда закроет распространенную мошенническую конструкцию, известную как "бабушкина схема". По его оценке, нижестоящие суды больше не смогут признавать договор купли-продажи недействительным только потому, что продавец после сделки перечислил средства мошенникам или иным лицам, если покупатель к этому не причастен.

Что больше не поможет оспаривать сделку

Эксперт отдельно отметил еще один важный практический вывод. По его словам, ссылки продавца, который пытается оспорить договор купли-продажи, на то, что цена была ниже кадастровой стоимости, а также на сохранение права проживания в квартире после перехода права собственности, больше не могут иметь самостоятельного юридического значения как основание для признания сделки недействительной.

Именно такие аргументы фигурировали в деле Долиной. Теперь, по его оценке, подобные обстоятельства не должны сами по себе приводить к отмене договора купли-продажи, если отсутствуют иные юридически значимые основания.