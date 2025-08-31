Сто лет — не предел: какие черты помогают человеку пережить век

Профессор эпидемиологии Карин Модиг в интервью Newsweek рассказала о результатах исследования, которое длилось почти три десятилетия.

Наблюдения длиной в жизнь

Учёные следили за людьми, родившимися в 1920–1922 годах, и пришли к выводу: несмотря на разные судьбы и условия жизни, у долгожителей есть несколько общих черт, помогающих им перешагнуть столетний рубеж.

Три фактора долголетия

По словам Модиг, больше всего объединяет столетних людей:

здоровая сердечно-сосудистая система;

позитивный взгляд на жизнь;

чёткое чувство цели.

"Похоже, что здоровая сердечно-сосудистая система, позитивный взгляд на жизнь и чувство цели являются наиболее распространенными факторами долголетия", — отметила специалистка.

Генетика, образ жизни и случай

Почему именно эти люди оказываются более устойчивыми к болезням сердца и мозга, сказать однозначно сложно. Модиг предполагает, что решающую роль играют комбинация генетики и образа жизни.

Но не только они. На продолжительность жизни часто влияют и случайности: падения, переломы, сезонные инфекции или онкология могут резко сократить жизненный путь.