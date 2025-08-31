Сто лет — не предел: какие черты помогают человеку пережить век
Профессор эпидемиологии Карин Модиг в интервью Newsweek рассказала о результатах исследования, которое длилось почти три десятилетия.
Наблюдения длиной в жизнь
Учёные следили за людьми, родившимися в 1920–1922 годах, и пришли к выводу: несмотря на разные судьбы и условия жизни, у долгожителей есть несколько общих черт, помогающих им перешагнуть столетний рубеж.
Три фактора долголетия
По словам Модиг, больше всего объединяет столетних людей:
- здоровая сердечно-сосудистая система;
- позитивный взгляд на жизнь;
- чёткое чувство цели.
"Похоже, что здоровая сердечно-сосудистая система, позитивный взгляд на жизнь и чувство цели являются наиболее распространенными факторами долголетия", — отметила специалистка.
Генетика, образ жизни и случай
Почему именно эти люди оказываются более устойчивыми к болезням сердца и мозга, сказать однозначно сложно. Модиг предполагает, что решающую роль играют комбинация генетики и образа жизни.
Но не только они. На продолжительность жизни часто влияют и случайности: падения, переломы, сезонные инфекции или онкология могут резко сократить жизненный путь.
