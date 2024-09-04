Решение по 630 долгостроям: 276 объектов достроят, 129 снесут, 213 передадут в частные руки

Правительство приняло решение относительно судьбы шестисот объектов незавершенного строительства. В их числе есть учебные заведения, медицинские учреждения, дамбы, системы очистки сточных вод и участки дорог. Из общего числа 630 долгостроев 276 объектов будут завершены, 129 — снесены, а оставшиеся 213 передадут в частные руки, где новые владельцы смогут определить их дальнейшую судьбу согласно Градостроительному кодексу.

Федеральный реестр объектов незавершенного строительства был создан в соответствии со статьей 55.35 Градостроительного кодекса России и состоит из объектов, которые должны были строиться с использованием федеральных средств. С момента его создания в 2022 году было приватизировано 23 долгостроя, завершено 21 и снесено 18.

Кабмин и Минстрой активно работают над уменьшением числа долгостроев, подчеркивается в сообщении. Вдобавок, в июне 2024 года было решено предоставить субсидии для ускорения решения этой проблемы. Существует также Единый реестр проблемных объектов, который включает в основном незавершенные жилые многоквартирные дома с обманутыми дольщиками. На начало сентября 2024 года в нем значится 188 таких домов.

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