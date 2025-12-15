Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
врач в больнице
врач в больнице
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:04

Долгострой без спешки: разбирательство по краевой больнице перенесли на следующий год

Суд переносит разбирательство по больнице на Камчатке — ТАСС

История со строительством новой Камчатской краевой больницы вновь получила судебное продолжение, но без быстрого решения. Арбитражный процесс, от которого зависит дальнейшая судьба многолетнего проекта, снова сдвинут по срокам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на арбитражный суд Камчатского края.

Перенос заседания и детали иска

Рассмотрение иска по строительству Камчатской краевой больницы перенесено на 2 февраля 2026 года. Иск был подан к подрядчику АО "Крокус интернэшнл" и связан со срывом сроков корректировки проектной документации, которая имеет ключевое значение для продолжения работ.

В суде уточнили, что сумма требований превышает 90 млн рублей. Отложить заседание пришлось по процессуальным причинам, связанным с действиями стороны истца и объёмом представленных материалов.

"Рассмотрение иска перенесено на 2 февраля. Сумма иска превышает 90 млн рублей. Судебное заседание отложено, поскольку представителем истца с нарушением установленного судом срока предоставлены в значительном объеме дополнительные документы, требующие изучения", — сообщили в арбитражном суде Камчатского края.

Причины затягивания судебного процесса

Как следует из пояснений суда, дополнительные документы были представлены с нарушением сроков, ранее установленных инстанцией. При этом объём материалов оказался значительным, что сделало невозможным их оперативное рассмотрение в рамках уже назначенного заседания.

Такая ситуация, по сути, вновь отодвигает рассмотрение спора между заказчиком и подрядчиком. Суду предстоит детально изучить представленные данные, прежде чем перейти к рассмотрению требований по существу и дать оценку действиям сторон.

Долгострой с 15-летней историей

Здание Камчатской краевой больницы уже давно считается одним из самых проблемных объектов региона. О начале её строительства власти Камчатки заявляли ещё в 2009 году, однако реальные работы стартовали только спустя пять лет.

В 2018 году на реализацию проекта из федерального бюджета было выделено более 4 млрд рублей. Однако финансирование впоследствии приостановили из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, а активная фаза строительства началась лишь в 2021 году, что не позволило закрыть проблему долгостроя.

