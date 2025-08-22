Пожил, но не вечно: что мешает человеку прожить более 125 лет

По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, продлить свою жизнь можно, если следить за питанием, образом жизни и своевременно проходить лечение. Однако, несмотря на все усилия, есть биологический предел — человек не сможет жить более 125 лет.

Генетика и образ жизни: что влияет на долголетие?

Как отметил Черемушкин, хотя многие долгожители, такие как японцы, могут похвастаться хорошим здоровьем, их долголетие связано не только с генетикой, но и с правильным питанием, здоровым образом жизни и качественным лечением. Когда все эти факторы совмещаются, человек может жить дольше, но всё равно биологический предел остается — около 125 лет.

Забота о теле и душе

Кроме физического здоровья, Черемушкин подчеркнул, что важно следить за эмоциональным состоянием. Психологическое благополучие также играет немалую роль в поддержании здоровья и долголетия.