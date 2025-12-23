Долгий COVID-19: как мутации в организме пациента породили штамм, но не стали угрозой для мира

Исследователи из НИУ ВШЭ и их иностранные коллеги изучили уникальный случай — пациентка из Калуги болела COVID-19 на протяжении двух лет. Это один из самых долгих зарегистрированных случаев инфекции в мире, при этом женщина никого не заразила. Об этом пишет источник Life.ru.

Особенности мутации вируса в организме пациента

Женщина с ВИЧ, заболевшая COVID-19, стала примером того, как вирус SARS-CoV-2 может активно мутировать внутри организма. Генетический анализ показал, что некоторые мутации, возникшие в её организме, были похожи на те, что позднее появились в варианте "омикрон". Однако в отличие от "омикрона", эта пациентка не передала инфекцию другим людям за всё время болезни.

"Скорее всего, дело в том, что естественный отбор, действующий внутри пациента, и отбор, действующий при передаче между людьми, разный", — пояснила старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Галина Клинк.

Значение открытия

Это открытие важно для понимания того, как вирус меняется в организме людей с ослабленным иммунитетом. Оно также помогает разобраться в том, почему не все мутации, возникающие в таких случаях, становятся опасными для окружающих.

Исследование подчеркивает различие между мутациями, которые происходят в теле одного человека, и теми, которые могут передаваться от человека к человеку.