Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:29

Долгие месяцы ожидания и закрытые отделения: как Чукотка страдает от почтовых задержек

Проблемы с доставкой почты на Чукотку: срок доставки до 6 месяцев, сообщает прокуратура

Публикации в СМИ и социальных сетях о катастрофических проблемах почтового сообщения Чукотки "с материком" привлекли внимание окружной прокуратуры. Ведомство подтвердило, что минимальный срок доставки почтовых отправлений на Чукотку увеличился до трёх месяцев, а максимальный может составлять полгода и более. Проблемы с доставкой посылок в сёла остаются актуальными, сообщает ИА DEITA.RU.

Проблемы с доставкой и кадровые трудности

В сортировочных центрах Москвы посылки могут находиться по месяцу, а в сортировочном центре чукотского посёлка Угольные Копи — до трёх месяцев. На сортировке в Угольных Копях работает всего два человека, с учётом отпусков и свободных кадровых единиц, что существенно замедляет процесс обработки.

Объём почтовых отправлений на Чукотку продолжает расти и уже достигает почти 900 тонн в год. Однако штат почтовых работников региона за последние три года сократился на 36 человек, что усугубляет проблему. Кроме того, зарплаты на "Почте России" остаются одними из самых низких в этом регионе.

Реакция прокуратуры и общественное недовольство

Ранее прокуратура уже принимала меры в отношении руководства региональных и макрорегиональных подразделений АО "Почта России". Генеральный директор компании был проинформирован о результатах проверки. Однако, как стало очевидно, никаких существенных мер с их стороны предпринято не было.

В социальных сетях продолжаются обсуждения долгих сроков доставки, сопровождающихся высокими затратами. Одна из местных жительниц сообщила, что за экспресс-доставку заплатила 19 тысяч рублей, при этом отправление должно было прийти в течение 15 дней. Однако "по техническим причинам" доставку перенесли на конец февраля. Компенсировать стоимость задержки служба готова лишь на 3% от суммы.

Также жители села Канчалан пожаловались на закрытие местного почтового отделения с 12 декабря в связи с увольнением единственного сотрудника. Все отправления, которые привезли в это отделение, остаются невыданными, так как некому их обработать и выдать.

