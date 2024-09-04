Заработок на кредитной карте: подводные камни и риски

Попытка заработать на кредитной карте может обернуться убытками, если не соблюдать определенные правила и не учитывать потенциальные риски. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры финансов и кредита ГУУ Николай Кузнецов.
В эпоху высоких процентных ставок схема, при которой вы размещаете свои доходы на депозит, а тратите средства с кредитной карты, возвращая необходимую сумму и получая процент в виде дохода, может показаться привлекательной. Однако в этой схеме есть свои подводные камни.
"Если бы все было так просто, то этот способ давно бы уже перестал работать. А поскольку схема все еще актуальна, значит, она приносит выгоду банку", — отмечает Кузнецов.
Во-первых, многие клиенты снимают наличные с кредитной карты, что является ошибкой. Банк начисляет повышенный процент и взимает большую комиссию за снятие наличных. Во-вторых, расчет грейс-периода может быть запутанным, и существует риск просрочить платеж. В этом случае придется заплатить проценты, которые могут превысить полученный ранее доход от вклада.
Поэтому важно внимательно изучить условия использования кредитной карты и соблюдать все правила, чтобы избежать убытков и не попасть в ловушку банка.
Фото: commons. wikimedia. org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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