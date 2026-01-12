Докупка пенсионных баллов выглядит как быстрый выход: ограничение на 7,5 года ломает иллюзию

Покупка пенсионных баллов остаётся одним из способов "добрать" недостающие параметры для страховой пенсии, если стажа или ИПК не хватает. О новых суммах в 2026 году сообщает ИА DEITA.RU, уточняя стоимость одного балла и действующие ограничения. Механизм работает не как замена трудового пути, а как возможность закрыть часть требований, когда до минимальных показателей остаётся небольшой разрыв.

Какие условия нужны для страховой пенсии

Для назначения страховой пенсии требуется выполнить два базовых условия: иметь не менее 30 пенсионных баллов и стаж минимум 15 лет. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. При этом речь идёт именно о страховой пенсии, где важны и годы работы, и накопленный индивидуальный пенсионный коэффициент.

Вместе с возможностью докупить баллы действует жёсткое ограничение по стажу. Не более половины требуемых 15 лет — то есть максимум 7,5 года — можно "закрыть" через приобретение баллов. Это означает, что полностью заменить трудовой стаж покупкой нельзя, даже если у человека есть финансовая возможность.

Сколько стоит пенсионный балл и сколько можно приобрести

С января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составляет 65 600 рублей. Этот показатель приводится в материале как ключевой ориентир для тех, кто оценивает, насколько реально восполнить недостающий ИПК. Цена устанавливается государством, поэтому зависит не от рынка, а от нормативного регулирования.

Также обозначены лимиты по объёму покупки. В 2026 году за счёт приобретения можно купить максимум 8,7 балла. Такие рамки ограничивают "добор" даже в тех случаях, когда человеку нужно значительно увеличить показатель ИПК.

Из чего складывается страховая пенсия и какие есть пределы по ИПК

В материале подчёркивается, что страховая пенсия формируется из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов (ИПК). Количество баллов зависит от стажа и заработка, а их стоимость определяется государством. Таким образом, итоговый размер пенсии связан не только с числом лет работы, но и с тем, как формировались баллы в течение трудовой жизни.

Отдельно указаны годовые пределы накопления. За один год до выхода на пенсию можно дополнительно накопить до 10 ИПК, а работающие пенсионеры — до трёх баллов ежегодно. Эти значения показывают, что даже при продолжении трудовой деятельности рост ИПК ограничен установленными правилами.