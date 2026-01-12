Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пенсионер считает деньги дома
Пенсионер считает деньги дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:26

Докупка пенсионных баллов выглядит как быстрый выход: ограничение на 7,5 года ломает иллюзию

Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU

Покупка пенсионных баллов остаётся одним из способов "добрать" недостающие параметры для страховой пенсии, если стажа или ИПК не хватает. О новых суммах в 2026 году сообщает ИА DEITA.RU, уточняя стоимость одного балла и действующие ограничения. Механизм работает не как замена трудового пути, а как возможность закрыть часть требований, когда до минимальных показателей остаётся небольшой разрыв.

Какие условия нужны для страховой пенсии

Для назначения страховой пенсии требуется выполнить два базовых условия: иметь не менее 30 пенсионных баллов и стаж минимум 15 лет. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. При этом речь идёт именно о страховой пенсии, где важны и годы работы, и накопленный индивидуальный пенсионный коэффициент.

Вместе с возможностью докупить баллы действует жёсткое ограничение по стажу. Не более половины требуемых 15 лет — то есть максимум 7,5 года — можно "закрыть" через приобретение баллов. Это означает, что полностью заменить трудовой стаж покупкой нельзя, даже если у человека есть финансовая возможность.

Сколько стоит пенсионный балл и сколько можно приобрести

С января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составляет 65 600 рублей. Этот показатель приводится в материале как ключевой ориентир для тех, кто оценивает, насколько реально восполнить недостающий ИПК. Цена устанавливается государством, поэтому зависит не от рынка, а от нормативного регулирования.

Также обозначены лимиты по объёму покупки. В 2026 году за счёт приобретения можно купить максимум 8,7 балла. Такие рамки ограничивают "добор" даже в тех случаях, когда человеку нужно значительно увеличить показатель ИПК.

Из чего складывается страховая пенсия и какие есть пределы по ИПК

В материале подчёркивается, что страховая пенсия формируется из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов (ИПК). Количество баллов зависит от стажа и заработка, а их стоимость определяется государством. Таким образом, итоговый размер пенсии связан не только с числом лет работы, но и с тем, как формировались баллы в течение трудовой жизни.

Отдельно указаны годовые пределы накопления. За один год до выхода на пенсию можно дополнительно накопить до 10 ИПК, а работающие пенсионеры — до трёх баллов ежегодно. Эти значения показывают, что даже при продолжении трудовой деятельности рост ИПК ограничен установленными правилами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники маскируют фишинг под перевод на Outlook Web 2026 — РИА Новости сегодня в 7:08
Срочное обновление превращается в ловушку: рассылка про Outlook заставляет людей отдавать доступ сами

Мошенники рассылают письма про "Outlook Web 2026" и просят обновить данные по ссылке. Эксперт объяснил, какие предлоги чаще всего используют.

Читать полностью » Суд в Москве оштрафовал женщину за мат в голосовых в Telegram — РИА Новости сегодня в 7:08
Слова из мессенджера вышли в правовое поле: голосовые сообщения приравняли к оскорблению

Суд признал оскорбительные голосовые сообщения в мессенджере поводом для штрафа — даже личная переписка может закончиться наказанием.

Читать полностью » Арапаиму весом 160 кг обнаружили в реке на юго-востоке Бразилии — Diário do Litoral сегодня в 7:06
Они выживут там, где другие умрут: почему гигантские рыбы-чужаки так опасны для экосистемы

Гигантская арапаима впервые замечена в реке штата Сан-Паулу. Почему ученые считают эту находку тревожным сигналом для экосистем?

Читать полностью » С 1 февраля 2026 проиндексируют социальные выплаты семьям и льготникам — ТАСС сегодня в 6:49
Февральская прибавка не будет одинаковой: федеральные и региональные выплаты разойдутся по темпам

С 1 февраля 2026 года вырастут федеральные пособия и маткапитал, а регионы добавят свои индексации. Где прибавка окажется заметнее?

Читать полностью » Переплату по зарплате удерживают только по основаниям из ст 137 ТК РФ — Евгения Ганькина сегодня в 6:49
Зарплатная переплата выглядит как подарок, но быстро оборачивается конфликтом: что нельзя делать компании

Переплата по зарплате не даёт работодателю права "забрать деньги" автоматически: что разрешает ТК РФ и когда спор уходит в суд.

Читать полностью » Вредоносное ПО получило данные геолокации владельца — МВД России сегодня в 3:44
Легенда про частных посредников звучит правдоподобно — но заканчивается контролем над телефоном и доступом ко всему

МВД предупредило о новой схеме: под видом помощи в поиске пропавших в зоне СВО мошенники рассылают. apk и получают доступ к данным.

Читать полностью » Мошенники заставляют жертву самой перезвонить на подставной номер — ВТБ сегодня в 3:44
Без кодов и без шансов: мошенники нашли способ обходить главную настороженность людей

Мошенники придумали схему без СМС-кодов: жертву пугают "генералом ФСБ", а затем ведут на фишинг — и человек сам отдаёт деньги.

Читать полностью » Допустимое содержание амоксициллина в мясе снизили до 0,05 мг — ЕАЭС вчера в 14:46
Антибиотикам перекрыли путь к столу: продукты животноводства проверяют по новым нормам

В ЕАЭС вступили в силу новые нормы по остаткам ветпрепаратов: требования к мясу и молоку стали жёстче и строже европейских.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
ДФО
На северо-востоке Приморья ночью похолодает до −37 °C — Примгидрометцентр
Туризм
Приморье почти достигло 4 млн туристических посещений по итогам 2025 — Наталья Набойченко
Экономика
НДС в России повысили с 20 до 22 процентов с 12 января — DEITA.RU
Красота и здоровье
Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA
Питомцы
Агрессия у кошек возникает из-за стресса и нехватки пространства — ветеринары
Экономика
Для получения десяти пенсионных баллов нужна зарплата 248250 рублей — Мельникова
УрФО
В Тюменском районе реализуют 24 инвестиционных проекта в 2026 году — Ивченко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet