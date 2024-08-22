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Джем из кизила без варки: получается густым и ароматным
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  • Опубликована сегодня в 5:21

Густой и ароматный кизиловый джем: его даже не нужно варить

Джем из кизила без варки: получается густым и ароматным

Ароматный и густой кизиловый джем без варки — идеальный вариант заготовки на зиму. Этот простой рецепт от "Едим Дома" позволит вам насладиться вкусом свежих ягод даже в холодное время года.

Для приготовления джема вам потребуются только два ингредиента: кизил и сахар. Важно соблюдать правильное соотношение ягод и сахара — 1:1. Это обеспечит сохранность джема и его насыщенный вкус.

Процесс приготовления джема довольно прост:

  1. Отберите самые спелые ягоды кизила.
  2. Промойте их и удалите косточки.
  3. Взбейте ягоды в блендере до однородной консистенции.
  4. Добавьте один килограмм сахара и снова взбейте.
  5. Переложите массу в эмалированную посуду и добавьте оставшийся сахар.
  6. Оставьте заготовку для джема на 12-14 часов при комнатной температуре, периодически помешивая.
  7. Разлейте готовый джем по стерильным банкам, закройте и храните в прохладном и тёмном месте.

Несмотря на то, что джем готовится без варки, он получается ароматным и густым благодаря высокому содержанию сахара.

Фото: commons.wikimedia.org/ Marion Schneider & Christoph Aistleitner (public domain)

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