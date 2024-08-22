Густой и ароматный кизиловый джем: его даже не нужно варить

Ароматный и густой кизиловый джем без варки — идеальный вариант заготовки на зиму. Этот простой рецепт от "Едим Дома" позволит вам насладиться вкусом свежих ягод даже в холодное время года.
Для приготовления джема вам потребуются только два ингредиента: кизил и сахар. Важно соблюдать правильное соотношение ягод и сахара — 1:1. Это обеспечит сохранность джема и его насыщенный вкус.
Процесс приготовления джема довольно прост:
- Отберите самые спелые ягоды кизила.
- Промойте их и удалите косточки.
- Взбейте ягоды в блендере до однородной консистенции.
- Добавьте один килограмм сахара и снова взбейте.
- Переложите массу в эмалированную посуду и добавьте оставшийся сахар.
- Оставьте заготовку для джема на 12-14 часов при комнатной температуре, периодически помешивая.
- Разлейте готовый джем по стерильным банкам, закройте и храните в прохладном и тёмном месте.
Несмотря на то, что джем готовится без варки, он получается ароматным и густым благодаря высокому содержанию сахара.
Фото: commons.wikimedia.org/ Marion Schneider & Christoph Aistleitner (public domain)
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