Густой и ароматный кизиловый джем: его даже не нужно варить

Джем из кизила без варки: получается густым и ароматным

Ароматный и густой кизиловый джем без варки — идеальный вариант заготовки на зиму. Этот простой рецепт от "Едим Дома" позволит вам насладиться вкусом свежих ягод даже в холодное время года.

Для приготовления джема вам потребуются только два ингредиента: кизил и сахар. Важно соблюдать правильное соотношение ягод и сахара — 1:1. Это обеспечит сохранность джема и его насыщенный вкус.

Процесс приготовления джема довольно прост:

Отберите самые спелые ягоды кизила. Промойте их и удалите косточки. Взбейте ягоды в блендере до однородной консистенции. Добавьте один килограмм сахара и снова взбейте. Переложите массу в эмалированную посуду и добавьте оставшийся сахар. Оставьте заготовку для джема на 12-14 часов при комнатной температуре, периодически помешивая. Разлейте готовый джем по стерильным банкам, закройте и храните в прохладном и тёмном месте.

Несмотря на то, что джем готовится без варки, он получается ароматным и густым благодаря высокому содержанию сахара.

Фото: commons.wikimedia.org/ Marion Schneider & Christoph Aistleitner (public domain)