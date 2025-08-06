Не просто мельтешение: собаки воспринимают телевизор как реальный мир

Включаете телевизор — и замечаете, как ваша собака с интересом уставилась в экран. Она будто бы наблюдает за происходящим, замирает, виляет хвостом или даже лает. Что происходит? Собаки действительно смотрят телевизор — и, как выяснилось, воспринимают его всерьёз.

Исследование, проведённое в Обернском университете (Алабама), показало: собаки реагируют на экран не просто как на мелькающие картинки, а как на осмысленную картину мира.

Собаки и телевизор: зачем вообще это изучать

Команда под руководством исследователя Лейна Монтгомери опросила 450 владельцев собак. В анкетах участники подробно описали, как их питомцы ведут себя у телевизора и в обычной жизни.

Цель — понять, различают ли собаки изображения и звуки на экране, или просто реагируют на движение. И вот что стало известно.

Реакции — настоящие, как и эмоции

Собаки гораздо чаще проявляли интерес к животным и звукам, связанным с ними — особенно к лаю или голосам. Они могли среагировать на экран лаем, подскоком, вилянием хвоста или настороженной позой.

"Когда собаки смотрят телевизор, они видят осмысленный, наполненный объектами мир",

— заявили авторы исследования.

При этом всё сильно зависит от темперамента.

Легковозбудимые собаки чаще следят за динамикой на экране, а тревожные — активнее реагируют на звуковые стимулы.

Интересно, что возраст, порода и пол питомцев почти не влияют на поведение.

Для чего это может быть полезно

Авторы подчёркивают: подходящий контент может стать вспомогательным инструментом в уходе за питомцами. Например, он помогает снизить тревожность в приютах или во время длительного отсутствия хозяев. Но только если он адаптирован под конкретную собаку.

Именно на это ориентирован американский телеканал DOGTV — круглосуточный сервис с программами для собак. В эфире: сцены природы, другие животные, а также музыка, способствующая расслаблению или бодрости.

Есть и критика

Некоторые специалисты считают: телевизор не должен подменять прогулки, внимание и игры. Владельцы иногда включают DOGTV из чувства вины — и это не решает проблему дефицита общения.

Кроме того, исследование, как признают его авторы, имеет ограничения:

оно основано на самоотчётах, а не на наблюдении специалистов;

не учитывает собак, которые вовсе не интересуются экраном;

не включает объективный поведенческий анализ.

Учёные рекомендуют продолжить наблюдения в лабораторных условиях.

И всё-таки: они видят

Вне зависимости от критики ясно одно — телевизор для собаки может быть чем-то гораздо большим, чем просто движущейся картинкой. А это открывает новые горизонты и для науки, и для заботы о питомцах.