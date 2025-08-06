Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Домашний корм собаке
Домашний корм собаке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:34

Не просто мельтешение: собаки воспринимают телевизор как реальный мир

Собаки распознают телевизионные образы как реальность — исследование Обернского университета

Включаете телевизор — и замечаете, как ваша собака с интересом уставилась в экран. Она будто бы наблюдает за происходящим, замирает, виляет хвостом или даже лает. Что происходит? Собаки действительно смотрят телевизор — и, как выяснилось, воспринимают его всерьёз.

Исследование, проведённое в Обернском университете (Алабама), показало: собаки реагируют на экран не просто как на мелькающие картинки, а как на осмысленную картину мира.

Собаки и телевизор: зачем вообще это изучать

Команда под руководством исследователя Лейна Монтгомери опросила 450 владельцев собак. В анкетах участники подробно описали, как их питомцы ведут себя у телевизора и в обычной жизни.

Цель — понять, различают ли собаки изображения и звуки на экране, или просто реагируют на движение. И вот что стало известно.

Реакции — настоящие, как и эмоции

Собаки гораздо чаще проявляли интерес к животным и звукам, связанным с ними — особенно к лаю или голосам. Они могли среагировать на экран лаем, подскоком, вилянием хвоста или настороженной позой.

"Когда собаки смотрят телевизор, они видят осмысленный, наполненный объектами мир",
— заявили авторы исследования.

При этом всё сильно зависит от темперамента.
Легковозбудимые собаки чаще следят за динамикой на экране, а тревожные — активнее реагируют на звуковые стимулы.
Интересно, что возраст, порода и пол питомцев почти не влияют на поведение.

Для чего это может быть полезно

Авторы подчёркивают: подходящий контент может стать вспомогательным инструментом в уходе за питомцами. Например, он помогает снизить тревожность в приютах или во время длительного отсутствия хозяев. Но только если он адаптирован под конкретную собаку.

Именно на это ориентирован американский телеканал DOGTV — круглосуточный сервис с программами для собак. В эфире: сцены природы, другие животные, а также музыка, способствующая расслаблению или бодрости.

Есть и критика

Некоторые специалисты считают: телевизор не должен подменять прогулки, внимание и игры. Владельцы иногда включают DOGTV из чувства вины — и это не решает проблему дефицита общения.

Кроме того, исследование, как признают его авторы, имеет ограничения:

  • оно основано на самоотчётах, а не на наблюдении специалистов;
  • не учитывает собак, которые вовсе не интересуются экраном;
  • не включает объективный поведенческий анализ.

Учёные рекомендуют продолжить наблюдения в лабораторных условиях.

И всё-таки: они видят

Вне зависимости от критики ясно одно — телевизор для собаки может быть чем-то гораздо большим, чем просто движущейся картинкой. А это открывает новые горизонты и для науки, и для заботы о питомцах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сравнение сухих и влажных кормов для кошек: рекомендации ветеринаров сегодня в 15:36

Влажные корма для кошек: скрытая угроза за мурлыканьем

Многие уверены, что кошкам жизненно нужны паштеты. Но ветеринары предупреждают: избыток влажного корма может навредить. Как правильно кормить питомца? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Домашние лакомства для кошек: простые рецепты из натуральных продуктов сегодня в 15:30

Что скрывают производители кормов? Альтернатива из вашей кухни

Хотите порадовать кота чем-то особенным? Приготовьте ароматное рыбное печенье всего за полчаса — простой рецепт и восторг вашего питомца!

Читать полностью » Как статическое электричество влияет на здоровье котов: рекомендации специалистов сегодня в 14:22

Искры от кота: как домашние питомцы могут удивить своими суперспособностями

Вы когда-нибудь испытывали разряд, дотрагиваясь до кота? Узнайте, как решить проблему статического электричества и улучшить условия для вашего пушистого друга!

Читать полностью » Ветеринары назвали 5 лучших подарков для собак сегодня в 14:15

Эти подарки для собак удивят даже самых искушённых хозяев

Хотите удивить свою собаку в день рождения? Мы собрали 5 необычных подарков, которые сделают праздник незабываемым — от мыльных пузырей с запахом бекона до автоматической катапульты!

Читать полностью » Породы собак, которые прекрасно переносят зимние условия сегодня в 13:08

Не все псы мёрзнут зимой: 5 пород с природной морозостойкостью

Некоторые собаки обожают зиму и не боятся даже сильных морозов. В нашем списке — 5 пород, для которых снег и холод не проблема. Хотите такого питомца?

Читать полностью » Кошки и хомяки: что нужно знать владельцам для мирного сосуществования сегодня в 13:02

Невозможное возможно: почему ваш кот не съест хомяка

Можно ли подружить кошку и хомяка? Да, если действовать правильно. Как избежать конфликтов и создать безопасные условия — читайте в нашем материале.

Читать полностью » Поведение кошек во время телефонных разговоров объяснили зоопсихологи сегодня в 12:55

Тайный код мурлык: что скрывают кошки, когда вы подносите телефон к уху

Почему кошки лезут на руки, мяукают и переворачивают всё вокруг, как только вы берёте телефон? Оказывается, они думают, что вы говорите именно с ними! Узнайте, как реагировать на такое поведение.

Читать полностью » Способы дать кошке лекарство без стресса: инструкция от специалистов сегодня в 12:48

Успех лечения кошки: что скрыто за простыми советами по даче лекарств

Узнайте, как безболезненно дать кошке лекарство и минимизировать стресс. Полезные советы от ветеринаров помогут сделать процесс лечения комфортным.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

Москву и область ждут подтопления: уровень рек достиг критических отметок
Авто и мото

Автопроизводители рекомендуют белый цвет кузова для жаркого климата
Туризм

Где недорого отдохнуть в Египте этим летом: популярные отели Хургады и Шарма
Авто и мото

Автопроизводители рекомендуют промывать двигатель при пробеге свыше 60 тыс. км
Красота и здоровье

Резкая смена погоды: как это влияет на здоровье и что об этом говорят эксперты
Еда

Эксперт: всплеск панкреатита фиксируется после праздников из-за переедания и спиртного
Еда

Смородина и её варенье: как антоцианы защищают мозг от воспалений и помогают предотвратить деменцию
Красота и здоровье

Что делать вместо выдавливания прыщей — советы дерматолога
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru