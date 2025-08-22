Когда лай и тревога у собаки вызывает не шум, а телевизор

Могут ли собаки действительно "смотреть телевизор" и получать от этого удовольствие? Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уверен — да. При этом, как он объясняет, домашние питомцы воспринимают экран совсем не так, как мы.

Как собаки видят телевизор

У собак дихроматическое зрение — они видят мир преимущественно в сине-жёлтой гамме, а не во всём цветовом спектре.

Самое важное — частота кадров.

Старые экраны с низкой частотой мерцания для собаки выглядят как набор мигающих пятен.

Современные телевизоры с высокой частотой обновления дают пикселям "слиться" в плавное изображение — и животные способны чётко распознавать происходящее.

Что любят смотреть четвероногие

По словам Голубева, собаки реагируют на те сюжеты, которые близки их естественному опыту:

Природные ландшафты и водоёмы

Документальные фильмы о животных

Спортивные трансляции

Мультфильмы со стилизованными персонажами — наоборот, скорее непонятны и не вызывают интереса.

Как понять, что питомцу не нравится

Обратите внимание на поведение:

беспокойство,

лай,

попытка спрятаться или уйти из комнаты.

В таких случаях лучше выключить телевизор, чтобы животное не испытывало стресс.

Телепередачи могут быть не только фоном, но и своеобразным стимулом для мозга питомца — главное, выбирать "контент", в котором он действительно способен что-то распознать.