Собака с ожирением
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:26

Когда лай и тревога у собаки вызывает не шум, а телевизор

Голубев: собаки способны смотреть телевизор и распознавать изображение

Могут ли собаки действительно "смотреть телевизор" и получать от этого удовольствие? Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уверен — да. При этом, как он объясняет, домашние питомцы воспринимают экран совсем не так, как мы.

Как собаки видят телевизор

У собак дихроматическое зрение — они видят мир преимущественно в сине-жёлтой гамме, а не во всём цветовом спектре.
Самое важное — частота кадров.
Старые экраны с низкой частотой мерцания для собаки выглядят как набор мигающих пятен.
Современные телевизоры с высокой частотой обновления дают пикселям "слиться" в плавное изображение — и животные способны чётко распознавать происходящее.

Что любят смотреть четвероногие

По словам Голубева, собаки реагируют на те сюжеты, которые близки их естественному опыту:

  • Природные ландшафты и водоёмы
  • Документальные фильмы о животных
  • Спортивные трансляции

Мультфильмы со стилизованными персонажами — наоборот, скорее непонятны и не вызывают интереса.

Как понять, что питомцу не нравится

Обратите внимание на поведение:

  • беспокойство,
  • лай,
  • попытка спрятаться или уйти из комнаты.

В таких случаях лучше выключить телевизор, чтобы животное не испытывало стресс.

Телепередачи могут быть не только фоном, но и своеобразным стимулом для мозга питомца — главное, выбирать "контент", в котором он действительно способен что-то распознать.

