Когда лай и тревога у собаки вызывает не шум, а телевизор
Могут ли собаки действительно "смотреть телевизор" и получать от этого удовольствие? Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев уверен — да. При этом, как он объясняет, домашние питомцы воспринимают экран совсем не так, как мы.
Как собаки видят телевизор
У собак дихроматическое зрение — они видят мир преимущественно в сине-жёлтой гамме, а не во всём цветовом спектре.
Самое важное — частота кадров.
Старые экраны с низкой частотой мерцания для собаки выглядят как набор мигающих пятен.
Современные телевизоры с высокой частотой обновления дают пикселям "слиться" в плавное изображение — и животные способны чётко распознавать происходящее.
Что любят смотреть четвероногие
По словам Голубева, собаки реагируют на те сюжеты, которые близки их естественному опыту:
- Природные ландшафты и водоёмы
- Документальные фильмы о животных
- Спортивные трансляции
Мультфильмы со стилизованными персонажами — наоборот, скорее непонятны и не вызывают интереса.
Как понять, что питомцу не нравится
Обратите внимание на поведение:
- беспокойство,
- лай,
- попытка спрятаться или уйти из комнаты.
В таких случаях лучше выключить телевизор, чтобы животное не испытывало стресс.
Телепередачи могут быть не только фоном, но и своеобразным стимулом для мозга питомца — главное, выбирать "контент", в котором он действительно способен что-то распознать.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru