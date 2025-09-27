Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Далматин
Далматин
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 23:24

Можно ли с собакой в магазин: закон разрешает, но есть нюансы

Эксперт Зокиров напомнил о требованиях к выгулу собак в Москве

Владельцы домашних животных часто сталкиваются с вопросом: можно ли заходить с питомцами в магазины и другие общественные места? Ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров объяснил, что федерального запрета на это в России нет.

"Федеральный запрет, то есть, действующий в пределах всей территории Российской Федерации, в настоящий момент отсутствует", — сказал Зокиров.

Общие правила

Хозяева обязаны контролировать своих питомцев и не допускать их свободного передвижения. Дополнительные требования могут устанавливаться на региональном или муниципальном уровне.

"Субъекты РФ имеют право устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу", — пояснил эксперт.

Правила для Москвы

В столице действуют "Временные правила содержания собак и кошек" с 1994 года. Поправки 2008 года уточнили:

  • запрещено появляться с собакой без поводка и намордника в магазинах, транспорте, на рынках, пляжах, детских площадках;

  • нельзя выгуливать собак на территориях школ, детсадов, медучреждений и других организаций, работающих с детьми.

При этом посещать магазины и иные общественные места с собакой в наморднике и на поводке не запрещено.

Ограничения по решению заведений

Важно учитывать локальные правила: кафе, рестораны и иные заведения общепита вправе вводить собственный запрет на вход с животными, если это не нарушает федеральное законодательство.

Исключение для собак-проводников

"В силу действующего законодательства, собака-проводник — это собака с комплектом снаряжения, которая сопровождает инвалида по зрению и на которую выдан документ, подтверждающий её специальное обучение. Законодательство устанавливает гарантии свободного доступа общественных мест инвалидами с собаками-проводниками", — уточнил Зокиров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Заходить с собакой без поводка → нарушение правил, штраф → использовать поводок и намордник.

  • Игнорировать региональные нормы → конфликт с администрацией → изучить местные акты.

  • Отказывать в доступе собаке-проводнику → нарушение закона → обеспечить свободный вход.

А что если…

  • Магазин запрещает вход с животными? Решение принимается на уровне руководства.

  • Речь идёт о кафе или ресторане? Владельцы вправе сами установить правила.

  • Собака — проводник? Она имеет право доступа во все общественные места.

Плюсы и минусы допуска собак в общественные места

Плюсы Минусы
Удобство для владельцев Возможный дискомфорт других посетителей
Социализация питомцев Риск несоблюдения гигиены
Законность при соблюдении правил Ответственность хозяина за поведение животного

FAQ

Можно ли в Москве зайти с собакой в магазин?
Да, если животное в наморднике и на поводке.

Кто устанавливает дополнительные правила?
Региональные власти и администрации заведений.

Собака-проводник имеет ограничения?
Нет, она имеет гарантированное право доступа в любые общественные места.

Исторический контекст

Первый свод правил содержания собак и кошек в Москве появился ещё в 1994 году. Постепенно нормы уточнялись и дополнялись, чтобы учитывать безопасность и комфорт как владельцев, так и окружающих. Сегодня в разных регионах действуют свои локальные акты, однако принцип остаётся единым: питомец должен находиться под контролем хозяина.

