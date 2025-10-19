Собаки чувствуют болезни с точностью до 98%: как питомцы спасают хозяев

Домашние животные способны не только дарить хозяевам любовь и уют, но и предупреждать об ухудшении здоровья. По словам специалистов, собаки обладают уникальным обонянием, которое позволяет им улавливать малейшие изменения в организме человека — вплоть до серьёзных заболеваний.

"У собак есть большое количество обонятельных рецепторов, которые помогают им выявить заболевание у своего хозяина", — рассказал ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в интервью телеканалу "Москва 24".

Уникальное обоняние с точностью до 98%

По словам эксперта, собаки способны распознавать патологии с поразительной точностью — до 98%. Их чувствительный нюх позволяет улавливать даже слабые химические изменения, происходящие при болезни.

Животные могут реагировать на нарушения работы щитовидной железы, заболевания внутренних органов и даже онкологические процессы.

"В домашних условиях без дрессировки собака может проявлять беспокойство и активно обнюхивать измененные участки тела, как в случае с укушенной ногой, но для массового скрининга заболеваний требуется профессиональная подготовка", — пояснил Уражевский.

Как собаки "читают" запах человека

Учёные отмечают, что у собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, тогда как у человека — не более шести миллионов. Это делает питомцев настоящими "живыми сканерами".

Собаки способны улавливать летучие органические соединения, которые выделяются организмом при воспалении, стрессе или изменении метаболизма. Именно поэтому некоторые породы успешно обучаются диагностировать рак, диабет или эпилепсию.

В ряде стран, включая Японию, Германию и Великобританию, таких собак используют в медицине для раннего выявления заболеваний по запаху выдыхаемого воздуха или образцов крови.

Кошки и эмоциональное состояние человека

Не только собаки реагируют на физические изменения. По словам терапевта Надежды Чернышовой, кошки особенно чувствительны к эмоциональному фону хозяев.

"Кошки могут реагировать на эмоциональное состояние человека — ложиться на больное место или пытаться успокоить хозяина тактильным контактом", — отметила врач.

Такое поведение объясняется тем, что кошки тонко улавливают изменения температуры и запаха тела, а также реагируют на стресс — они стараются "заземлить" негативную энергию, успокаивая человека своим теплом и мурчанием.

Кошки как домашние "терапевты"

Руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов ранее также рассказывал о способности кошек распознавать недомогания.

"Домашние кошки могут распознавать недомогания человека и снижать болевые ощущения. Эти питомцы реагируют на проблемные зоны организма", — пояснил Логинов.

По наблюдениям специалистов, кошки часто ложатся на участки тела, где у человека повышено давление, воспаление или спазм. Их тепло и вибрация от мурчания действительно могут улучшать кровообращение и снижать боль.

Когда животные чувствуют беду

Многие владельцы замечают: собака становится тревожной или навязчиво обнюхивает хозяина задолго до постановки диагноза врачом. Это может быть связано с тем, что организм больного человека начинает выделять другие запахи, даже если изменения пока незаметны внешне.

Питомцы также реагируют на эмоциональное состояние — тревогу, усталость, депрессию. В такие моменты они стараются быть ближе, ластятся или просто сидят рядом, интуитивно оказывая поддержку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать тревожное поведение животного.

Последствие: Возможен пропуск ранних признаков болезни.

Альтернатива: Обратите внимание на изменения в поведении питомца — они могут быть сигналом.

Ошибка: Считать питомца заменой врачу.

Последствие: Пропуск профессиональной диагностики.

Альтернатива: Если собака или кошка странно реагирует на хозяина — пройдите медицинское обследование.

Ошибка: Форсировать контакт с животным.

Последствие: Повышенный стресс у питомца.

Альтернатива: Дайте животному свободу, оно само выберет, когда и как помочь.

Плюсы совместного проживания с питомцами