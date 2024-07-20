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В Британии выяснили, что люди неосознанно выбирают питомцев, напоминающих их самих
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В Британии выяснили, что люди неосознанно выбирают питомцев, напоминающих их самих

Исследование британской организации Dogs Trust показало, что люди неосознанно выбирают собак, похожих на себя. Это подтверждается экспериментами, в которых участники успешно сопоставляли фото хозяев и их питомцев, особенно ориентируясь на черты лица и глаза.

Основная гипотеза утверждает, что люди склонны искать сходство в партнерах, включая животных, из-за "эффекта экспозиции", предпочитая знакомые черты. Кроме того, собаки часто делят ключевые черты личности своих владельцев, такие как экстраверсия и дружелюбие.

Фото: commons.wikimedia.org/Fernando Losada Rodríguez (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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