Собака хочет попробовать кофе
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:21

Кошки vs собаки: кто на самом деле ближе к сердцу хозяина — результаты исследования удивят

Владельцы собак тратят на питомцев в 2–3 раза больше денег и времени

В мире домашних животных давно идёт негласное соперничество между "кошатниками" и "собачниками". Но, как выяснили британские учёные, любовь любовью, а забота — вещь измеримая. Согласно исследованию, опубликованному в Великобритании, собаки получают от своих владельцев больше внимания, ухода и финансовых вложений, чем кошки. И это наблюдается не только на уровне отдельных людей, но и целых стран.

Кто заботится больше — кошатники или собачники

Учёные опросили более двух тысяч владельцев домашних животных в разных странах Европы, включая Великобританию, Данию и Австрию. Результаты оказались неожиданными даже для самих исследователей: владельцы собак тратят на питомцев значительно больше времени и денег, чем те, кто держит кошек.

"Люди, у которых есть собаки, чаще воспринимают их как членов семьи и уделяют им больше внимания", — отметил зоосоциолог Ричард Хадсон из Лондонского университета.

Цифры говорят сами за себя

Показатель Владельцы собак Владельцы кошек
Среднее время общения в день 2-3 часа 40-60 минут
Расходы на уход и ветеринара в год £900-£1200 £400-£600
Готовность брать питомца в отпуск 68% 32%
Покупка одежды и аксессуаров 55% 18%
Ежедневные прогулки 100% 0%

Причина очевидна: собака требует ежедневных прогулок, дрессировки, активного взаимодействия. Кошка же независима и часто сама регулирует свои потребности, из-за чего кажется "менее требовательной".

Почему собакам достаётся больше внимания

1. Ежедневные прогулки

Собака не может жить без прогулок. Это не только физическая активность, но и эмоциональная разрядка. Хозяева вынуждены выстраивать свой день с учётом потребностей питомца — отсюда и тесная связь.

2. Дрессировка и воспитание

Обучение командам требует регулярных занятий, поощрений и терпения. У кошек же воспитание чаще ограничивается приучением к лотку и когтеточке.

3. Совместный досуг

Собаки путешествуют с хозяевами, участвуют в выставках, фотосессиях, бегах и даже в брачных церемониях — всё это усиливает привязанность.

"Совместная активность укрепляет эмоциональную связь человека и собаки. Это сродни отношению между родителем и ребёнком", — отметил психолог-анималист Питер Слоун.

А как в России?

По статистике, в России кошек действительно больше, но собачники, как правило, тратят больше времени на питомцев. Средний владелец собаки гуляет с ней 2-3 раза в день, а ветеринарные расходы у собаководов выше на 60%.

Советы: как уравновесить заботу

  1. Проводите с кошкой больше времени. Играйте с ней, разговаривайте, гладьте — это укрепляет доверие.

  2. Следите за питанием. Кошки склонны к перееданию, поэтому лучше подбирать корм с ветеринаром.

  3. Не забывайте о профилактике. Прививки и обработки от паразитов нужны всем питомцам, независимо от характера.

  4. Организуйте досуг. Лазалки, интерактивные игрушки и когтеточки помогут кошке расходовать энергию.

А что если кошка требует столько же заботы, сколько собака?

Такое бывает: особенно у пород вроде мейн-кунов, сфинксов и ориенталов. Эти кошки эмоциональны, нуждаются в контакте, скучают без общения. Им тоже нужны прогулки на шлейке и развивающие занятия.

Плюсы и минусы "кошачьей независимости"

Плюсы Минусы
Кошка легче переносит одиночество Меньше эмоциональной связи
Не требует прогулок Сложнее контролировать активность
Менее затратное содержание Есть риск скуки и апатии

FAQ

Почему собаки кажутся "ближе" к человеку?
Потому что человек активно участвует в их жизни — кормит, выгуливает, обучает. Общение становится постоянным.

Можно ли уделять кошке меньше внимания?
Нет. Ей тоже нужны забота, любовь и ощущение безопасности.

Сколько времени в день нужно уделять кошке?
Минимум 30-40 минут активных игр или общения.

3 интересных факта

  1. По исследованиям Оксфордского университета, собаки эволюционно "заточены" на общение с людьми, в отличие от кошек.

  2. В Великобритании 78% владельцев собак имеют страховку для питомца, среди кошачьих хозяев — только 29%.

  3. Собаки чаще попадают в соцсети: на каждое фото кошки приходится в среднем 3 фото собак.

Исторический контекст

Собаки были приручены человеком более 15 000 лет назад и с тех пор служили охотниками, сторожами и компаньонами. Кошки пришли позже — около 9 000 лет назад, когда человек стал оседлым. Возможно, именно это различие в "стажах" привязанности объясняет, почему люди до сих пор уделяют собакам чуть больше внимания.

