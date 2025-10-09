Кошки vs собаки: кто на самом деле ближе к сердцу хозяина — результаты исследования удивят
В мире домашних животных давно идёт негласное соперничество между "кошатниками" и "собачниками". Но, как выяснили британские учёные, любовь любовью, а забота — вещь измеримая. Согласно исследованию, опубликованному в Великобритании, собаки получают от своих владельцев больше внимания, ухода и финансовых вложений, чем кошки. И это наблюдается не только на уровне отдельных людей, но и целых стран.
Кто заботится больше — кошатники или собачники
Учёные опросили более двух тысяч владельцев домашних животных в разных странах Европы, включая Великобританию, Данию и Австрию. Результаты оказались неожиданными даже для самих исследователей: владельцы собак тратят на питомцев значительно больше времени и денег, чем те, кто держит кошек.
"Люди, у которых есть собаки, чаще воспринимают их как членов семьи и уделяют им больше внимания", — отметил зоосоциолог Ричард Хадсон из Лондонского университета.
Цифры говорят сами за себя
|Показатель
|Владельцы собак
|Владельцы кошек
|Среднее время общения в день
|2-3 часа
|40-60 минут
|Расходы на уход и ветеринара в год
|£900-£1200
|£400-£600
|Готовность брать питомца в отпуск
|68%
|32%
|Покупка одежды и аксессуаров
|55%
|18%
|Ежедневные прогулки
|100%
|0%
Причина очевидна: собака требует ежедневных прогулок, дрессировки, активного взаимодействия. Кошка же независима и часто сама регулирует свои потребности, из-за чего кажется "менее требовательной".
Почему собакам достаётся больше внимания
1. Ежедневные прогулки
Собака не может жить без прогулок. Это не только физическая активность, но и эмоциональная разрядка. Хозяева вынуждены выстраивать свой день с учётом потребностей питомца — отсюда и тесная связь.
2. Дрессировка и воспитание
Обучение командам требует регулярных занятий, поощрений и терпения. У кошек же воспитание чаще ограничивается приучением к лотку и когтеточке.
3. Совместный досуг
Собаки путешествуют с хозяевами, участвуют в выставках, фотосессиях, бегах и даже в брачных церемониях — всё это усиливает привязанность.
"Совместная активность укрепляет эмоциональную связь человека и собаки. Это сродни отношению между родителем и ребёнком", — отметил психолог-анималист Питер Слоун.
А как в России?
По статистике, в России кошек действительно больше, но собачники, как правило, тратят больше времени на питомцев. Средний владелец собаки гуляет с ней 2-3 раза в день, а ветеринарные расходы у собаководов выше на 60%.
Советы: как уравновесить заботу
-
Проводите с кошкой больше времени. Играйте с ней, разговаривайте, гладьте — это укрепляет доверие.
-
Следите за питанием. Кошки склонны к перееданию, поэтому лучше подбирать корм с ветеринаром.
-
Не забывайте о профилактике. Прививки и обработки от паразитов нужны всем питомцам, независимо от характера.
-
Организуйте досуг. Лазалки, интерактивные игрушки и когтеточки помогут кошке расходовать энергию.
А что если кошка требует столько же заботы, сколько собака?
Такое бывает: особенно у пород вроде мейн-кунов, сфинксов и ориенталов. Эти кошки эмоциональны, нуждаются в контакте, скучают без общения. Им тоже нужны прогулки на шлейке и развивающие занятия.
Плюсы и минусы "кошачьей независимости"
|Плюсы
|Минусы
|Кошка легче переносит одиночество
|Меньше эмоциональной связи
|Не требует прогулок
|Сложнее контролировать активность
|Менее затратное содержание
|Есть риск скуки и апатии
FAQ
Почему собаки кажутся "ближе" к человеку?
Потому что человек активно участвует в их жизни — кормит, выгуливает, обучает. Общение становится постоянным.
Можно ли уделять кошке меньше внимания?
Нет. Ей тоже нужны забота, любовь и ощущение безопасности.
Сколько времени в день нужно уделять кошке?
Минимум 30-40 минут активных игр или общения.
3 интересных факта
-
По исследованиям Оксфордского университета, собаки эволюционно "заточены" на общение с людьми, в отличие от кошек.
-
В Великобритании 78% владельцев собак имеют страховку для питомца, среди кошачьих хозяев — только 29%.
-
Собаки чаще попадают в соцсети: на каждое фото кошки приходится в среднем 3 фото собак.
Исторический контекст
Собаки были приручены человеком более 15 000 лет назад и с тех пор служили охотниками, сторожами и компаньонами. Кошки пришли позже — около 9 000 лет назад, когда человек стал оседлым. Возможно, именно это различие в "стажах" привязанности объясняет, почему люди до сих пор уделяют собакам чуть больше внимания.
