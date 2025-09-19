Один неверный жест — и пёс видит угрозу: как животные вычисляют агрессию

Испокон веков собаки сопровождали человека — охраняли жилища, помогали на охоте и просто дарили тепло. Их преданность и безграничная любовь не вызывают сомнений. Но вокруг этих животных есть и другое, более загадочное представление: многие уверены, что собаки умеют "чувствовать" людей и отличать доброжелательных от агрессивных. Откуда же берётся такое мнение и насколько оно обосновано?

Для хозяев эта тема особенно важна: ведь если питомец проявляет настороженность к какому-то человеку, то трудно не задуматься, нет ли за этим скрытой угрозы. Разобраться помогают и наблюдения владельцев, и исследования учёных.

Что говорят исследования

Эксперименты показали, что собаки распознают не только радость или злость, но и тонкие оттенки эмоций. Им показывали видеозаписи людей с разным выражением лица. Результат оказался любопытным: четвероногие отличали дружелюбную мимику от агрессивной, а также реагировали на положительные и отрицательные эмоции. При этом они учитывали не только картинку, но и другие факторы — запах, голос, язык тела.

Есть и другие данные. В журнале Animal Cognition опубликованы материалы о том, что собаки избегают доминирующих и агрессивных людей, предпочитая общение с теми, кто ведёт себя спокойно и доброжелательно. Более того, оказалось, что питомцы способны различать преднамеренные и случайные действия человека. Исследование на эту тему опубликовано на сайте nature.com.

Как собаки понимают, кто "хороший", а кто "плохой"

Учёные отмечают, что собаки анализируют комплекс сигналов.

Язык тела. Напряжённая поза, резкие движения и закрытые жесты воспринимаются как угроза. Запах. В состоянии стресса человек выделяет особые феромоны. Собаки улавливают их лучше, чем любой прибор. Интонация. Ласковый тон действует успокаивающе, а резкие, угрожающие звуки вызывают тревогу.

Неудивительно, что в быту многие хозяева замечают: стоит незнакомцу повысить голос, как питомец настораживается, а иногда и встаёт на защиту.

Сравнение восприятия