Агрессивная собака на улице
Агрессивная собака на улице
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:18

Собаки будто распознают плохих людей: вот что они видят на самом деле

Исследователи Киотского университета показали, что собаки запоминают ненадёжность людей

Собаки часто удивляют хозяев тем, как они реагируют на незнакомых людей: могут залаять, отойти в сторону или насторожиться. Многие объясняют это тем, что питомцы "видят злого человека". На самом деле всё проще — собаки не делят мир на добро и зло, но они тонко улавливают эмоции, запахи и поведение, которые кажутся им необычными.

Как собаки "считывают" людей

Главный инструмент — обоняние. Оно у собак в миллион раз чувствительнее, чем у человека. Когда человек испытывает стресс или страх, его организм выделяет определённые вещества, и пёс их сразу улавливает. Поэтому животное может насторожиться или вести себя осторожнее.

Не менее важны зрительные сигналы. Собаки замечают жёсткие жесты, напряжённую мимику или неестественное поведение. Даже "каменное лицо" может вызвать у них недоверие, а лёгкая улыбка, наоборот, располагает.

Память на надёжность

Японские исследователи из Киотского университета показали, что собаки запоминают поведение человека. В эксперименте им демонстрировали жесты: сначала указывали на коробку с едой, потом — на пустую, а затем снова на правильную. Когда человек оказался "ненадёжным", собаки больше не доверяли его указаниям. Это подтверждает, что питомцы оценивают, можно ли полагаться на конкретного человека.

Чуткость к эмоциям

Собаки реагируют на настроение так же, как маленькие дети. Если хозяин тревожен или печален, питомец это чувствует. Он может подойти, прижаться или положить голову на колени. При громком крике, даже если это не их владелец, многие собаки пытаются утешить человека.

Важно помнить

  • Собаки не думают категориями "плохой" или "хороший".

  • Их реакция — ответ на запах, голос, мимику или необычные действия.

  • Поведение питомца часто отражает настроение хозяина.

Как использовать наблюдения дома

  1. Следите, как пёс реагирует на новых людей. Это может подсказать, кто вызывает у него недоверие.

  2. Не спешите делать выводы: настороженность собаки не означает, что человек опасен.

  3. Дайте питомцу время привыкнуть к новым лицам.

  4. Старайтесь сами сохранять спокойствие: собака чувствует ваше настроение.

