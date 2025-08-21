Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Stan Dalone & Miran Rijavec is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:09

Намокшая шерсть и смытые запахи: почему дождь превращается для пса в стресс

Ветеринары: шум дождя и намокшая шерсть вызывают у собак дискомфорт

Владельцы собак часто уверены, что их питомцы обожают воду: любят плавать, резвиться в лужах и спокойно гулять под дождём. Но на самом деле всё не так однозначно. Многие собаки вовсе не в восторге от прогулок в дождливую погоду и предпочитают остаться дома. Почему же так происходит?

Что говорят исследования

Учёные-этологи отмечают: отношение собак к дождю зависит от целого комплекса факторов — от физиологии органов чувств до породных особенностей. Для человека дождь может быть лёгким неудобством, но для собаки это сочетание непривычных звуков, запахов и ощущений, вызывающих дискомфорт.

Как дождь влияет на чувства собаки

  • Зрение. В пасмурную погоду и под каплями дождя собакам сложнее ориентироваться: снижается чёткость зрения, мир становится менее понятным и более тревожным.

  • Слух. Шум капель, который нам кажется привычным, собакам с тонким слухом может казаться слишком громким и раздражающим.

  • Обоняние. Дождь смывает знакомые запахи и усиливает другие, меняя "карту ароматов", по которой собака ориентируется. Это может дезориентировать и тревожить питомца.

Роль породы

Не все собаки одинаково воспринимают дождь.

  • Породы с чувствительным слухом (например, бордер-колли, австралийские овчарки) могут особенно страдать от шума.

  • Длинношёрстные собаки испытывают дискомфорт от тяжёлой намокшей шерсти.

  • Короткошёрстные питомцы быстрее мёрзнут под холодными каплями.

Дискомфорт или страх?

Важно различать дискомфорт и настоящую фобию.

  • Гидрофобия — редкое, но серьёзное состояние, при котором собака в панике избегает любой воды.

  • Нежелание гулять под дождём — это чаще всего нормальная реакция на раздражающие факторы: шум, холод, запахи.

Собака может с радостью плавать в озере в солнечный день, но при этом категорически не захочет выйти на улицу в сильный дождь.

Что делать хозяину

Понимание причин такого поведения помогает владельцам быть терпимее к питомцу. Если прогулки под дождём неизбежны, можно использовать непромокаемые попоны, сократить время нахождения на улице и выбирать более спокойные места, где меньше раздражающих факторов.

Миф о том, что все собаки обожают дождь, не подтверждается наукой. Реакция зависит от физиологии, породы и личных особенностей. А главная задача хозяина — создать питомцу условия, в которых он будет чувствовать себя комфортно даже в непогоду.

