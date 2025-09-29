Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенний уход за собакой
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:20

Золотая пора для питомцев: вот что делает осень любимым временем для собак

Собаки легче переносят прогулки осенью благодаря прохладной погоде

Осень — время, когда становится легче дышать и для людей, и для их четвероногих друзей. После жаркого лета, полного духоты и комаров, собаки буквально оживают. Но в чём именно прелесть этого сезона для питомцев?

Комфортная температура

Жара остаётся позади, и собаки перестают страдать от перегрева. Теперь они могут спокойно греться на солнышке, валяться в постели или гулять без тяжёлого одышливого дыхания.

Долгие прогулки

Хозяевам не нужно переживать за перегрев или слишком активные нагрузки. Собаки могут гулять дольше, играть, знакомиться с другими питомцами и исследовать каждый уголок парка.

Игры с опавшей листвой

Опавшие листья превращаются для них в настоящий "парк развлечений": в них можно рыться, кататься и гонять летящие клочки. А ещё листья издают запахи, которые так привлекают собачьи носы.

Меньше аллергии

Весной и летом у многих питомцев обостряются аллергические реакции на пыльцу. Осенью количество аллергенов заметно снижается, поэтому собаки чувствуют себя лучше: меньше зуда, раздражения и слезящихся глаз.

Снижение активности насекомых

Комары, мошки и другие насекомые, которые летом докучают и могут быть опасны, становятся редкостью. Но обработки от паразитов всё равно нельзя отменять.

Новые ароматы и вкусы

Осень приносит в дом свежие овощи и фрукты. Собаки, которые любят пробовать то, что едят хозяева, знакомятся с новыми запахами и вкусами или вспоминают полюбившиеся лакомства прошлых лет.

Осень для собак — это свежий воздух, новые запахи, мягкая погода и меньше раздражающих факторов. Но вместе с радостями этот сезон несёт и риски: простуды, грязь, влажность. Важно помнить об этом и помогать питомцу наслаждаться золотой порой без лишних забот.

Читайте также

Эксперты объяснили, почему нельзя ругать кошку за лужу на ковре сегодня в 18:12

Игнорировать кошку нельзя: ее лужа на ковре может быть сигналом болезни

Что делать, если кошка написала на ковер? Почему ругать её бесполезно и какие шаги реально помогут решить проблему.

Читать полностью » Английский той-терьер: стандарт породы и особенности содержания сегодня в 13:42

Той-терьер: маленькая собака с большим характером — раскрываем все тайны породы

Чёрный смокинг, каштановые акценты и грациозная осанка — английский той-терьер по праву считается аристократом среди собак.

Читать полностью » Морские свинки способны узнавать хозяина по голосу через несколько месяцев сегодня в 12:29

Ваш грызун прячется в домике? Эти ошибки в приручении превращают свинку в дикаря

Морская свинка — очаровательный питомец, но её доверие не даётся сразу. Как правильно приручить зверька и не напугать его?

Читать полностью » Dog-friendly культура в городах: руководство по безопасному и комфортному посещению сегодня в 12:26

Ваш пёс испортит репутацию dog-friendly мест? Проверьте, готов ли питомец к выходу в свет

Всё больше кафе и магазинов разрешают посещение с питомцами. Но как сделать так, чтобы собака вела себя идеально и не испортила день хозяину?

Читать полностью » Барханная кошка обитает в пустынях Африки и Азии и питается змеями сегодня в 11:14

Лапы-меховые подушки и уши-локаторы: чем удивляет самый скрытный кот планеты

Маленький пушистый хищник с огромным сердцем: барханная кошка живёт там, где, казалось бы, нет места жизни. Чем удивляет этот зверёк?

Читать полностью » Учёные: щенки способны запомнить до 200 слов при регулярных тренировках сегодня в 10:06

Команды растворяются, как следы на песке: почему собака забывает правила

Правильный подход к обучению собаки помогает сохранить мотивацию, наладить контакт с питомцем и превратить тренировки в увлекательную игру.

Читать полностью » Биологи: ящерицы сбрасывают и отращивают хвост как защитный механизм сегодня в 9:23

Секрет вечного тела: какие существа обошли смерть и научились восстанавливаться

В природе есть существа, для которых потеря конечности или даже части тела — лишь временная неприятность. Их способности поражают и вдохновляют учёных.

Читать полностью » Учёные Йеллоустоуна: волки сохраняют пары на всю жизнь и страдают при утрате партнёра сегодня в 8:36

Вожак волков без пары — почти труп: страшная цена одиночества в дикой природе

Истории волков из Йеллоустоуна показывают, что за их воем скрываются любовь, привязанность и тоска. Но что же происходит, когда зверь теряет свою половинку?

Читать полностью »

