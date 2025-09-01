Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака и пицца
Собака и пицца
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:03

Собака умоляет о пицце: для человека — ужин, для собаки — большая угроза

Пицца может вызвать отравление у собак

Вечер с пиццей — обычная картина для многих хозяев собак. Но стоит помнить: даже если питомец умоляюще смотрит на кусочек, делиться с ним нельзя. Пицца для собаки — не лакомство, а источник потенциальной угрозы.

Почему пицца опасна для собак

В составе пиццы есть ингредиенты, которые наносят прямой вред здоровью животного. Лук и чеснок относятся к числу наиболее токсичных продуктов для собак: они разрушают эритроциты, что в тяжёлых случаях может привести к смертельному исходу.

Не менее вредны и мясные добавки — колбаса, пепперони или курица в маринаде. Они содержат соль, специи, копчёности и жир, которые перегружают поджелудочную железу. Частое употребление таких продуктов грозит панкреатитом и ожирением. Даже сыр, привычный ингредиент пиццы, опасен: высокое содержание соли и жиров негативно влияет на обмен веществ.

Даже если проблемы не проявятся сразу, со временем у питомца могут возникнуть хронические заболевания.

Возможные симптомы отравления

Если собака всё-таки съела пиццу, нужно внимательно наблюдать за её состоянием. Первые признаки того, что организму плохо:
• боли в животе;
• рвота;
• диарея;
• обильное слюноотделение.

В тяжёлых случаях появляются одышка, слабость и резкое ухудшение самочувствия. При таких симптомах животное необходимо срочно показать ветеринару.

А как насчёт корочки?

Многие считают, что простой кусочек теста не навредит. Но даже корочка может содержать соль, остатки чеснока или жира. Для собак с чувствительным желудком это лишний риск. Хлеб и мука сами по себе не смертельны, но особой пользы питомцу не приносят.

Чем заменить пиццу

Чтобы побаловать любимца, есть множество безопасных альтернатив:
• несолёный попкорн;
• морковь или кусочки запечённого батата;
• яблоки, бананы, клубника;
• специальные собачьи лакомства, включая те, что имитируют вкус пиццы.

Главное правило — лакомства не должны превышать 10% дневного рациона.

Что делать, если собака съела пиццу

Не поддаваться панике, а оценить ситуацию:
• вспомнить, какие именно ингредиенты были в пицце;
• следить за питомцем в течение нескольких часов;
• при первых тревожных признаках — обращаться к ветеринару.

Такое простое правило поможет избежать серьёзных последствий.

