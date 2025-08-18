Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ломтики дыни
Ломтики дыни
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:07

Дыня в миске: безопасный фрукт или скрытая угроза для собаки

Дыня может быть безопасным лакомством для собак при умеренном употреблении

Лето ассоциируется с сочными фруктами, и дыня — один из главных символов сезона. Она освежает, утоляет жажду и радует сладким вкусом. Но что делать, если рядом с вами за столом сидит верный четвероногий друг и с мольбой смотрит на кусочек ароматной мякоти? Хорошая новость в том, что дыня не входит в список запрещённых для собак продуктов. Однако есть нюансы, которые важно учитывать.

Чем полезна дыня для собаки

Дыня на 90% состоит из воды, поэтому она прекрасно помогает поддерживать гидратацию в жаркие дни. Кроме того, этот фрукт богат:

  • клетчаткой, которая улучшает пищеварение;
  • витамином А, укрепляющим зрение и иммунитет;
  • витамином С, поддерживающим защитные силы организма;
  • витаминами группы В, важными для обмена веществ.

И всё же дыня должна оставаться лишь дополнительным лакомством, а не заменой основного корма.

Как правильно давать дыню

Впервые предлагая питомцу дыню, нужно соблюдать осторожность.

  • Нарезайте маленькими кусочками. Крупные дольки опасны — собака может подавиться. Перед этим удалите все семена и волокна.
  • Следите за реакцией. Даже безопасный продукт иногда вызывает аллергию или расстройство желудка. Если появится рвота или диарея — уберите фрукт из рациона и проконсультируйтесь с ветеринаром.
  • Давайте понемногу. Дыня — это угощение, а не еда на каждый день. Используйте её как редкий поощрительный кусочек.

Когда дыня противопоказана

Даже полезные продукты могут быть опасны в определённых случаях.

  • Если у собаки диабет или избыточный вес — из-за сахара дыня ей нежелательна.
  • При проблемах с зубами фрукт тоже стоит исключить: сладость может усугубить разрушение эмали.
  • Нельзя давать испорченную или подгнившую дыню: она вызывает отравление и сильное расстройство желудка.

Дополнительные советы

  • Никогда не оставляйте миску, полную кусочков дыни. Лучше кормить питомца постепенно, чтобы избежать риска подавиться.
  • Убедитесь, что фрукт свежий и качественный — без неприятного запаха и белых пятен на мякоти.
  • Чистите зубы собаке или используйте специальные жевательные палочки, чтобы предотвратить повреждение зубов сахаром.

Интересные факты о дыне и собаках

  • Некоторые кинологи используют кусочки дыни как поощрение во время дрессировки летом — она не только вкусная, но и хорошо утоляет жажду.
  • Дыня относится к семейству тыквенных, как и огурцы, которые тоже допустимы в рационе собак в умеренном количестве.
  • Благодаря высокому содержанию воды дыню иногда рекомендуют в жаркую погоду в качестве лёгкой альтернативы жирным лакомствам.

Дыня может быть отличным летним лакомством для собаки: вкусным, освежающим и полезным. Главное — давать её в умеренных количествах, без семян и волокон, и обязательно следить за реакцией организма питомца. В случае сомнений лучше проконсультироваться с ветеринаром, чтобы фруктовая радость была безопасной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кинологи назвали последствия отсутствия прогулок для декоративных пород собак сегодня в 14:24

Лайфхак для владельцев маленьких собак: как гулять меньше, но эффективнее

Узнайте, почему прогулки важны для маленьких пород собак и какие особенности следует учитывать при выгулах. Здоровье и активность вашего питомца в ваших руках!

Читать полностью » Как выбор собаки отражает личные качества хозяев: выводы учёных сегодня в 13:32

Совместимость по-собачьи: формула идеальных отношений с питомцем

Почему люди выбирают собак, похожих на себя? Исследования показывают, что питомцы и их хозяева могут быть схожи не только внешне, но и по характеру.

Читать полностью » Ветеринары назвали основные причины потери веса у кошек сегодня в 13:21

Невидимая опасность: почему кошка худеет даже при правильном питании

Как помочь вашей кошке набрать вес после стресса или болезни? Узнайте эффективные советы по питанию и уходу, чтобы обеспечить здоровье вашей питомцы.

Читать полностью » Ветеринары назвали признаки потери слуха у домашних кошек сегодня в 12:27

Почему ваша кошка не отзывается? Возможно, дело не в характере

Как понять, что кошка вас не слышит? Рассказываем о признаках глухоты у питомцев и особенностях ухода за ними. Проверьте, не пропускаете ли вы тревожные сигналы?

Читать полностью » Ветеринары предупреждают: складки кожи шарпея требуют особого ухода сегодня в 12:19

Шарпеи: собаки, которые умеют удивлять — что скрыто за их морщинистой внешностью

За милыми складочками шарпеев скрывается древняя история и сложный характер. Узнайте, почему эти собаки — не просто плюшевые игрушки, а настоящие философы с синим языком.

Читать полностью » Список ядовитых животных России: млекопитающие, змеи, пауки, рыбы вчера в 11:21

На вид безобидные — на деле смертельно опасные: каких животных в России лучше не трогать руками

Узнайте о самых опасных животных России, встреча с которыми может быть смертельной! Как избежать укусов ядовитых змей, скорпионов и других угроз?

Читать полностью » Саблезубая мурена и тигровая рыба обладают клыками до 2,5 см и нападают молниеносно сегодня в 10:46

Хищники с тысячами зубов и рыбы, которые кусают хуже крокодила: рейтинг подводных убийц

Узнайте о самых зубастых хищниках подводного мира! От акул с сотнями зубов до пираний с острыми, как бритва. Кто самый опасный и почему стоит держаться от них подальше?

Читать полностью » Эколог Лисицын назвал правила поведения при встрече с медведем в дикой природе сегодня в 9:38

Ошибка в лесу — и зверь идёт на человека: правда о встречах с медведями

Эксперт рассказал, как избежать опасной встречи с медведем. Главные правила поведения, чтобы сохранить жизнь в дикой природе и не спровоцировать хищника.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Pravda.Ru проведёт круглый стол Путешествие на машине: что, где, куда
Наука и технологии

Исследование показывает, что соя адаптируется к стрессу и передаёт опыт потомкам
Садоводство

Летняя обрезка яблонь снижает риск монилиоза за счёт лучшего проветривания кроны
Туризм

Администрация санатория в Анапе ввела бахилы для туристов на пляже из-за последствий разлива нефти
Наука и технологии

Минздрав РФ одобрил клинические испытания препарата против резистентных инфекций
Спорт и фитнес

Тренеры из Нью-Йорка объяснили, какой вид кардио подходит для здоровья сердца
СЗФО

Историческую "витаминную аптеку" блокадного Ленинграда восстановили в Петербурге
ЮФО

В Крыму летом ощущается неравномерное распределение питьевой воды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru