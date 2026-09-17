Поездки владельцев собак в Белоруссию ради инъекций питомцам зарубежными препаратами целесообразны для минимизации медицинских рисков, заявила ветеринар Екатерина Гуляева. Специалист детально разобрала последствия недавнего инцидента с отечественным препаратом для домашних животных и оценила необходимость лечебного туризма в комментарии для NewsInfo.

Ранее сообщалось, что среди российских хозяев домашних животных зафиксирован резкий спрос на услуги ветеринаров в соседней республике после выявления бракованной партии вакцины Мультикан-8. По сведениям профильных источников, графики приема в ветклиниках Минска и приграничных городов заполнены на несколько месяцев вперед. Наиболее востребованным остается продукт голландского производства Nobivac, прямые поставки которого на российский рынок прекратились. Средняя стоимость процедуры с учетом осмотра составляет несколько тысяч рублей, а из-за плотного потока клиентов ветеринарные специалисты рассматривают варианты работы в непосредственной близости от пропускных пунктов.

Российский рынок сохраняет альтернативные варианты отечественного производства, говорит ветврач. По ее словам, массовая тревога владельцев преувеличена, так как системного дефицита или тотального ухудшения стандартов нет, а случившаяся технологическая ошибка единична. Произошел сбой, и производственное предприятие уже объявило о готовности полностью компенсировать подтвержденный ущерб.

Владельцам взрослых питомцев нет необходимости срочно выезжать за рубеж для повторного введения всех компонентов, уверена Гуляева. Если животное регулярно получало инъекции на протяжении трех-четырех лет, у него формируется устойчивая базовая защита организма, позволяющая безболезненно пропустить один сезон. Официальные импортные препараты остаются востребованными среди заводчиков, но монопрепараты внутреннего рынка также справляются с защитными задачами.

"Аналоги есть. Верю, надеюсь и убеждена, что такой ошибки больше не допустят", — заявила Гуляева.

Полный отказ от профилактических уколов создает прямую угрозу эпидемиологической обстановке. Сейчас отдельные районы Московской области закрыты на ограничительные мероприятия из-за выявления опасных патогенов. Независимо от ситуации с доступностью конкретных брендов, своевременная вакцинация от бешенства остается жестким требованием законодательства для всех плотоядных домашних животных.

Случаи медицинского туризма оправданы, если хозяин планирует международные поездки или выставки, добавляет ветврач. Российские контролирующие органы признают отметки зарубежных клиник, если процедура выполнена на территории иностранного государства. Своевременная подготовка к прививке помогает перенести поездку без осложнений. При этом плановые ветеринарные услуги требуют от владельцев учета логистических издержек.

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