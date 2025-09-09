Осенняя сырость бьёт по здоровью собак: топ пород в зоне риска

Осень приносит с собой дожди, туман и сырость, а вместе с ними — испытания для наших питомцев. Не все собаки одинаково легко переносят влажную погоду: одни страдают от проблем с суставами, другие от намокшей шерсти, а третьи просто мерзнут под холодным дождём. Владельцам особенно чувствительных пород стоит быть внимательными в этот период.

Почему сырость опасна для собак

Повышенная влажность и частые дожди осенью могут вызвать обострение хронических заболеваний суставов, кожные проблемы, раздражения лап и ушей. Для короткошёрстных собак это ещё и риск переохлаждения, а для длинношёрстных — постоянные спутанные колтуны и неприятный запах.

ТОП-10 пород, которым особенно тяжело

1. Такса

Из-за коротких лап таксы ближе всего к мокрой земле. Их живот и грудь быстро намокают, что повышает риск простуды.

2. Мопс

Склонность к кожным воспалениям и чувствительность дыхательных путей делают мопсов уязвимыми к сырости.

3. Французский бульдог

Короткая шерсть и проблемы с дыханием — причина, по которой французские бульдоги плохо переносят промозглую осеннюю погоду.

4. Чихуахуа

Миниатюрные собаки почти не имеют подшёрстка, поэтому быстро замерзают даже в лёгкий дождь.

5. Йоркширский терьер

Тонкая и длинная шерсть без плотного подшёрстка моментально намокает, превращая прогулку в испытание.

6. Кокер-спаниель

Длинные уши кокеров легко пачкаются и остаются влажными, что создаёт риск воспалений.

7. Лабрадор-ретривер

Хотя лабрадоры кажутся выносливыми, у них часто возникают проблемы с суставами, которые обостряются во влажную погоду.

8. Немецкая овчарка

Эти крупные собаки нередко страдают дисплазией суставов, и осенняя сырость может усиливать боль.

9. Ши-тцу

Длинная шерсть ши-тцу требует особого ухода: в дождливую погоду она быстро спутывается и сохраняет влагу.

10. Китайская хохлатая собака

Практически голая кожа делает этих собак особенно уязвимыми: любая прогулка под дождём может закончиться переохлаждением.

Как помочь питомцу пережить осень

Используйте дождевики и комбинезоны для защиты от влаги.

После каждой прогулки вытирайте шерсть и лапы, особенно между подушечками.

Следите за состоянием кожи и ушей — при первых признаках воспалений обращайтесь к ветеринару.

Поддерживайте иммунитет собаки с помощью сбалансированного питания и добавок для суставов.

Осенняя сырость — испытание для многих собак, особенно для короткошёрстных и склонных к проблемам с суставами. Забота хозяина, правильная экипировка и уход помогут питомцу чувствовать себя комфортно даже в дождливую погоду.