Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений имеет шансы на продление

Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) имеет шансы на продление, однако это не произойдет в ближайшей перспективе, сообщил председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в интервью РИА Новости. Он отметил, что возможность продления договора существует, но в данный момент не стоит ожидать быстрого решения по этому вопросу.

Кардин подчеркнул важность сохранения соглашений по контролю над вооружениями между Россией и США, считая это необходимым для поддержания глобальной безопасности. Он также выразил мнение, что ключевой задачей является сокращение числа вооружений в мире, особенно в отношении ядерного арсенала.

Ранее, в июне, специальный помощник президента США и старший директор совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди высказывал надежду на то, что Россия отреагирует на предложение, направленное в 2023 году, о проведении встречи для обсуждения ДСНВ. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Москва будет соблюдать количественные ограничения по договору, если последующие действия США не сделают выполнение этого обязательства бессмысленным. Однако он добавил, что пока рано говорить о возможных сценариях после истечения срока действия договора в феврале 2026 года.

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в своем послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), пояснив, что страна не выходит из соглашения окончательно. Он также подчеркнул, что прежде чем возобновить обсуждение, необходимо выяснить позицию таких стран, как Франция и Великобритания, и учесть их стратегические арсеналы в контексте общего ударного потенциала НАТО.

Фото: commons.wikimedia.org U.S. Department of State from United States(the image is in the public domain)