Дождь может негативно влиять не только на сердечно-сосудистую систему, но и на систему органов дыхания. Однако людям, у которых пониженное давление, такое атмосферное явление не навредит. Об этом NewsInfo. Ru сообщил доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев, а дополнил его информацию ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

На вопрос, как частые дожди влияют на самочувствие человека, Вадим Богачев ответил, что погода воздействует на сердечно-сосудистую систему.

"Сердечно-сосудистая подвержена влиянию погоды. Когда идет ветер, например, пациентам с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью, с сердцем вообще рекомендуется на улицу не выходить, потому что даже порыв ветра может привести к неблагоприятным последствиям, а точнее, к нарушению ритма сердца, к скачкам давления", — сообщил эксперт.

Вадим Богачев объяснил, что такие проблемы возникают по причине того, что при дожде снижается атмосферное давление. Он попросил представить воздушный шарик. Если этот воздушный шарик попадает в зону пониженного атмосферного давления, он начинает раздуваться. Если попадает в зону повышенного атмосферного давления, он начинает сдуваться, напомнил эксперт. Примерно то же самое происходит с сердечно-сосудистой системой. Если давление падает, то начинает идти дождь. Он также добавил, что дождь обычно как раз идет в зоне пониженного давления. В этот момент вероятность того, что разовьется, например, гипертонический кризис со всеми его последствиями, увеличивается, сообщил доктор медицинских наук.

"Плюс не надо забывать, что когда идет дождь, еще и влажность воздуха повышается. Повышенная влажность воздуха неблагоприятно сказывается на людях, у которых есть какие-то изменения в легких, хроническая обструктивная болезнь легких. Соответственно, у них по этому профилю тоже идет декомпенсация", — заявил Вадим Богачев.

Таким образом, дождь может негативно влиять и на сердечно-сосудистую систему, и на систему органов дыхания.

Однако, помимо недостатков, дождь может влиять хорошо на людей, у которых пониженное давление, а, то есть на гипотоников. На них дождь может влиять позитивно, потому что они и так находятся в зоне пониженного давления. Когда повышается влажность, это может хорошо влиять ещё на тех людей, у которых проблемная кожа. Вадим Богачев объяснил, что под проблемной кожей имеется в виду повышенная сухость, гиперкератозы, различные дерматозы, дерматиты и так далее.

По поводу данного атмосферного явления высказался и Михаил Леус. На вопрос, могут ли мегаполисы притягивать дожди, эксперт ответил, что они способствуют развитию кучевых дождевых облаков над большими городами.

"Слово "притягивать" неправильное, но они способствуют развитию кучевых дождевых облаков, и выпадение осадков на территории мегаполиса становится больше, чем на территории соседних регионов. Подобные исследования ученые проводили на примере Москвы. Городская застройка, городской остров тепла и некоторые другие характеристики приводят к тому, что дождей в черте города больше по количеству, и они более интенсивны, чем в соседних районах Московской области", — рассказал Михаил Леус.

Фото: Thomas Leuthard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)