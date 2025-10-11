Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Английский бульдог дома
Английский бульдог дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:05

Хозяева не замечают, как убивают любовь едой: ожирение у собак начинается с миски

Ирина Немакина: контроль веса помогает питомцам избежать ожирения и проблем с суставами

Контроль веса домашних животных — важная часть заботы о здоровье. Избыточное питание приводит к ожирению, проблемам с суставами, сердечно-сосудистой системой и сокращению продолжительности жизни. Однако недокорм тоже опасен: питомец теряет энергию, иммунитет снижается. Как найти баланс, рассказала ветеринарный врач-диетолог Ирина Немакина в программе "Доброе утро".

"Для начала врач осматривает питомца. У собаки должна быть четко видна талия. Также в норме у нее не висит живот, и хорошо прощупываются ребра", — пояснила ветеринарный врач-диетолог Ирина Немакина.

По словам специалиста, для определения состояния животного используется девятибалльная шкала упитанности. На ней показатель "5" считается идеальным: это значит, что питомец находится в хорошей физической форме, активен и не страдает от лишнего веса.

Как работает шкала упитанности

Система оценки основана на визуальных и тактильных признаках. Врач осматривает тело питомца сбоку и сверху, определяя наличие талии, жировых отложений и объема живота.

  1. 1-3 балла. Недостаточный вес: заметны ребра, бедра, позвоночник.

  2. 4-5 баллов. Норма: видна талия, живот подтянут, ребра прощупываются.

  3. 6-9 баллов. Избыточный вес: округлое тело, ребра не ощущаются, живот отвисает.

"Идеальный показатель — пять баллов", — подчеркнула Немакина.

Если результат выше пяти, значит питомцу стоит сократить порции и пересмотреть рацион. При 7-9 баллах речь уже идет об ожирении, требующем вмешательства специалиста.

Советы шаг за шагом

Чтобы поддерживать животное в форме, важно учитывать его возраст, уровень активности и породу.

  1. Проверяйте талию. Смотрите на собаку сверху: талия должна быть заметна, но не слишком выражена.

  2. Прощупывайте ребра. Они должны ощущаться под кожей, но не выступать.

  3. Следите за аппетитом. Питомец должен есть спокойно, без жадности.

  4. Регулируйте порции. Уменьшите их на 10-20%, если видите признаки избыточного веса.

  5. Добавляйте активность. Прогулки, игры, апортировка и легкий бег помогут ускорить обмен веществ.

  6. Используйте измерительную миску. Так проще контролировать количество корма.

Таблица "Оценка упитанности по шкале BCS"

Балл Описание состояния Рекомендации
1-3 Истощение, ребра и кости отчетливо видны Увеличить порции, добавить белок и жиры
4-5 Норма, тело подтянутое, талия выражена Поддерживать рацион и физическую активность
6-7 Избыточный вес, живот округлый Сократить калорийность на 15-20%
8-9 Ожирение, живот отвисает, собака малоподвижна Консультация ветеринара и специальная диета

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Кормить "на глаз".
    Последствие: Избыточное потребление калорий и ожирение.
    Альтернатива: Использовать кухонные весы и придерживаться инструкции на упаковке корма.

  2. Ошибка: Давать лакомства без учета общей нормы.
    Последствие: Скрытый переедание.
    Альтернатива: Считать лакомства частью дневной нормы и уменьшать основной корм.

  3. Ошибка: Игнорировать малоподвижность животного.
    Последствие: Замедление метаболизма, рост веса.
    Альтернатива: Вводить короткие активные прогулки несколько раз в день.

А что если питомец постоянно просит еду

Постоянное чувство голода может быть следствием неправильно подобранного корма. Корма низкого качества содержат много углеводов и мало белка, из-за чего животное быстро голодает. Решение — перейти на сбалансированный рацион, где белок и клетчатка занимают не менее половины состава.

Если аппетит остается чрезмерным даже при нормальном кормлении, стоит проверить питомца у ветеринара. Иногда повышенный аппетит связан с гормональными нарушениями или стрессом.

Мифы и правда

Миф 1. Толстая собака — счастливая собака.
Правда. Лишний вес сокращает жизнь питомца на несколько лет и повышает риск хронических болезней.

Миф 2. Если собака активно двигается, можно кормить сколько угодно.
Правда. Даже активным питомцам нужна сбалансированная порция, иначе жир будет накапливаться быстрее, чем сжигаться.

Миф 3. Диета — это голодовка.
Правда. Диета — это снижение калорийности за счет уменьшения жира, а не отказ от еды.

FAQ

Как часто нужно проверять упитанность питомца?
Раз в месяц. Это поможет вовремя заметить изменения и скорректировать рацион.

Как понять, что собака переедает?
Пропадает талия, живот округляется, дыхание становится тяжелым даже при небольшой активности.

Можно ли кормить "на глаз" натуральной пищей?
Нет. Натуральный рацион требует точного расчета белков, жиров и углеводов. Лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Нужно ли полностью исключать лакомства?
Не обязательно, но стоит выбирать низкокалорийные — например, сушеное мясо или специальные фитнес-лакомства для собак.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мелкие породы собак наиболее подвержены переохлаждению при температуре ниже -10°C сегодня в 16:25
Пёс молчит, но кричит о помощи: 5 неочевидных сигналов, что питомцу срочно нужно в тепло

Как понять, что собака мёрзнет на прогулке? Рассказываем о признаках переохлаждения, способах согреть питомца и правилах зимней безопасности.

Читать полностью » Кошки изучают человека через запах сегодня в 15:45
Тайный язык кошек: почему они облизывают подмышки и что это значит для вашей связи

Почему кошки проявляют интерес к подмышкам человека и даже облизывают их? Разбираемся, что это — странная привычка, поиск соли или способ сказать "я тебя люблю".

Читать полностью » В 80% случаев недержание мочи у взрослых собак вызвано конкретными причинами сегодня в 15:12
Собака делает лужи — проверьте здоровье! Шокирующие факты о причинах промахов

Если взрослая собака внезапно начала писать дома, это не обязательно непослушание. Рассказываем, как отличить болезнь от поведения и что делать хозяину.

Читать полностью » Иногда бездомные собаки нападают из-за страха сегодня в 14:34
Уличный пёс рычит — что делать? Эти правила спасут вас от нападения

Как вести себя, если на пути встретилась бездомная собака? Шесть простых правил, которые помогут избежать опасности и правильно помочь животному.

Читать полностью » Оцикеты обожают путешествия и хорошо переносят дорогу сегодня в 14:27
Пятнистая кошка, которая не царапается: раскрываем секрет идеального питомца

Пятнистый, как леопард, и преданный, как собака — оцикет удивляет сочетанием внешней дикости и ласкового характера.

Читать полностью » При правильной социализации питбуль становится идеальным компаньоном сегодня в 13:49
Питбуль разорвал все стереотипы: эта собака удивит даже заядлых скептиков

Питбуль — не просто сильная собака, а друг, который требует уважения и правильного подхода. Что нужно знать, прежде чем завести питомца этой породы?

Читать полностью » Даже взрослые собаки часто с восторгом играют в воде сегодня в 13:22
Ваш пёс знает то, чего не знаете вы: почему собаки так любят лужи

Почему собаки так счастливо носятся по лужам и грязи, будто это лучший аттракцион на свете? Разбираемся, что ими движет — инстинкты, радость или любопытство.

Читать полностью » Раннее отлучение котят от матери приводит к серьёзным проблемам в поведении сегодня в 12:40
Кошачий бунт: эти действия хозяев провоцируют питомцев на месть — проверьте свой список ошибок

Какие ошибки совершают владельцы кошек, сами того не замечая? Разбираем семь типичных промахов, из-за которых питомец становится тревожным и упрямым.

Читать полностью »

Новости
Наука
NASA официально подтвердило открытие 6000 экзопланет за пределами Солнечной системы
Красота и здоровье
Йогурт, оливковое масло и клетчатка — основа омолаживающего рациона долгожительницы из Испании
Авто и мото
При загоревшейся лампочке топлива можно проехать 70–100 км
Авто и мото
Сверление катализатора приводит к поломке двигателя
Еда
Комбинация кофеина и сахара делает газированную матчю кратковременным энергетиком
Технологии
Samsung готовит флагманскую серию Galaxy S26 с новым процессором Exynos 2600
Спорт и фитнес
Men Today: похудеть можно без изнурительных тренировок благодаря методу LISS
Наука
Предки страусов и эму умели летать через океаны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet