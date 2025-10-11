Хозяева не замечают, как убивают любовь едой: ожирение у собак начинается с миски

Контроль веса домашних животных — важная часть заботы о здоровье. Избыточное питание приводит к ожирению, проблемам с суставами, сердечно-сосудистой системой и сокращению продолжительности жизни. Однако недокорм тоже опасен: питомец теряет энергию, иммунитет снижается. Как найти баланс, рассказала ветеринарный врач-диетолог Ирина Немакина в программе "Доброе утро".

"Для начала врач осматривает питомца. У собаки должна быть четко видна талия. Также в норме у нее не висит живот, и хорошо прощупываются ребра", — пояснила ветеринарный врач-диетолог Ирина Немакина.

По словам специалиста, для определения состояния животного используется девятибалльная шкала упитанности. На ней показатель "5" считается идеальным: это значит, что питомец находится в хорошей физической форме, активен и не страдает от лишнего веса.

Как работает шкала упитанности

Система оценки основана на визуальных и тактильных признаках. Врач осматривает тело питомца сбоку и сверху, определяя наличие талии, жировых отложений и объема живота.

1-3 балла. Недостаточный вес: заметны ребра, бедра, позвоночник. 4-5 баллов. Норма: видна талия, живот подтянут, ребра прощупываются. 6-9 баллов. Избыточный вес: округлое тело, ребра не ощущаются, живот отвисает.

"Идеальный показатель — пять баллов", — подчеркнула Немакина.

Если результат выше пяти, значит питомцу стоит сократить порции и пересмотреть рацион. При 7-9 баллах речь уже идет об ожирении, требующем вмешательства специалиста.

Советы шаг за шагом

Чтобы поддерживать животное в форме, важно учитывать его возраст, уровень активности и породу.

Проверяйте талию. Смотрите на собаку сверху: талия должна быть заметна, но не слишком выражена. Прощупывайте ребра. Они должны ощущаться под кожей, но не выступать. Следите за аппетитом. Питомец должен есть спокойно, без жадности. Регулируйте порции. Уменьшите их на 10-20%, если видите признаки избыточного веса. Добавляйте активность. Прогулки, игры, апортировка и легкий бег помогут ускорить обмен веществ. Используйте измерительную миску. Так проще контролировать количество корма.

Таблица "Оценка упитанности по шкале BCS"