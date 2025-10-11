Хозяева не замечают, как убивают любовь едой: ожирение у собак начинается с миски
Контроль веса домашних животных — важная часть заботы о здоровье. Избыточное питание приводит к ожирению, проблемам с суставами, сердечно-сосудистой системой и сокращению продолжительности жизни. Однако недокорм тоже опасен: питомец теряет энергию, иммунитет снижается. Как найти баланс, рассказала ветеринарный врач-диетолог Ирина Немакина в программе "Доброе утро".
"Для начала врач осматривает питомца. У собаки должна быть четко видна талия. Также в норме у нее не висит живот, и хорошо прощупываются ребра", — пояснила ветеринарный врач-диетолог Ирина Немакина.
По словам специалиста, для определения состояния животного используется девятибалльная шкала упитанности. На ней показатель "5" считается идеальным: это значит, что питомец находится в хорошей физической форме, активен и не страдает от лишнего веса.
Как работает шкала упитанности
Система оценки основана на визуальных и тактильных признаках. Врач осматривает тело питомца сбоку и сверху, определяя наличие талии, жировых отложений и объема живота.
-
1-3 балла. Недостаточный вес: заметны ребра, бедра, позвоночник.
-
4-5 баллов. Норма: видна талия, живот подтянут, ребра прощупываются.
-
6-9 баллов. Избыточный вес: округлое тело, ребра не ощущаются, живот отвисает.
"Идеальный показатель — пять баллов", — подчеркнула Немакина.
Если результат выше пяти, значит питомцу стоит сократить порции и пересмотреть рацион. При 7-9 баллах речь уже идет об ожирении, требующем вмешательства специалиста.
Советы шаг за шагом
Чтобы поддерживать животное в форме, важно учитывать его возраст, уровень активности и породу.
-
Проверяйте талию. Смотрите на собаку сверху: талия должна быть заметна, но не слишком выражена.
-
Прощупывайте ребра. Они должны ощущаться под кожей, но не выступать.
-
Следите за аппетитом. Питомец должен есть спокойно, без жадности.
-
Регулируйте порции. Уменьшите их на 10-20%, если видите признаки избыточного веса.
-
Добавляйте активность. Прогулки, игры, апортировка и легкий бег помогут ускорить обмен веществ.
-
Используйте измерительную миску. Так проще контролировать количество корма.
Таблица "Оценка упитанности по шкале BCS"
|Балл
|Описание состояния
|Рекомендации
|1-3
|Истощение, ребра и кости отчетливо видны
|Увеличить порции, добавить белок и жиры
|4-5
|Норма, тело подтянутое, талия выражена
|Поддерживать рацион и физическую активность
|6-7
|Избыточный вес, живот округлый
|Сократить калорийность на 15-20%
|8-9
|Ожирение, живот отвисает, собака малоподвижна
|Консультация ветеринара и специальная диета
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Кормить "на глаз".
Последствие: Избыточное потребление калорий и ожирение.
Альтернатива: Использовать кухонные весы и придерживаться инструкции на упаковке корма.
-
Ошибка: Давать лакомства без учета общей нормы.
Последствие: Скрытый переедание.
Альтернатива: Считать лакомства частью дневной нормы и уменьшать основной корм.
-
Ошибка: Игнорировать малоподвижность животного.
Последствие: Замедление метаболизма, рост веса.
Альтернатива: Вводить короткие активные прогулки несколько раз в день.
А что если питомец постоянно просит еду
Постоянное чувство голода может быть следствием неправильно подобранного корма. Корма низкого качества содержат много углеводов и мало белка, из-за чего животное быстро голодает. Решение — перейти на сбалансированный рацион, где белок и клетчатка занимают не менее половины состава.
Если аппетит остается чрезмерным даже при нормальном кормлении, стоит проверить питомца у ветеринара. Иногда повышенный аппетит связан с гормональными нарушениями или стрессом.
Мифы и правда
Миф 1. Толстая собака — счастливая собака.
Правда. Лишний вес сокращает жизнь питомца на несколько лет и повышает риск хронических болезней.
Миф 2. Если собака активно двигается, можно кормить сколько угодно.
Правда. Даже активным питомцам нужна сбалансированная порция, иначе жир будет накапливаться быстрее, чем сжигаться.
Миф 3. Диета — это голодовка.
Правда. Диета — это снижение калорийности за счет уменьшения жира, а не отказ от еды.
FAQ
Как часто нужно проверять упитанность питомца?
Раз в месяц. Это поможет вовремя заметить изменения и скорректировать рацион.
Как понять, что собака переедает?
Пропадает талия, живот округляется, дыхание становится тяжелым даже при небольшой активности.
Можно ли кормить "на глаз" натуральной пищей?
Нет. Натуральный рацион требует точного расчета белков, жиров и углеводов. Лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Нужно ли полностью исключать лакомства?
Не обязательно, но стоит выбирать низкокалорийные — например, сушеное мясо или специальные фитнес-лакомства для собак.
