Лужа у куста — повод для штрафа: новый способ контроля за владельцами собак

Необычный случай произошёл в Москве: жительницу столицы оштрафовали на 1500 рублей за то, что она не убрала мочу своего пса после прогулки. Этот эпизод стал первым в России, когда владелец животного получил штраф не за твёрдые отходы, а именно за жидкие. Ситуация вызвала бурное обсуждение среди владельцев домашних питомцев и экспертов — ведь в законе прямого требования "смывать за собакой" нет.

Как всё произошло

Инцидент случился во дворе одного из жилых домов столицы. Хозяйка собаки, по словам соседей, всегда аккуратно убирала за своим питомцем, имея при себе пакеты для отходов. Однако у женщины есть недоброжелатель — соседка, которая, по данным Telegram-канала Mash, открыто выражала неприязнь к животным и даже разбрасывала по двору отраву.

"Недавно [женщина] натравила на них (хозяйку и ее собаку — "Газета.Ru") ветнадзор — пожаловалась, что хозяйка якобы не убирает за животным и не прописывает его в квартире", — говорится в публикации.

После жалобы во двор прибыли инспекторы ветнадзора. Они изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории дома. На одном из роликов видно, как собака поднимает лапу у куста, а хозяйка в это время убирает в пакет твёрдые отходы. Однако траву, на которую попала моча, женщина не протёрла.

Именно этот момент стал основанием для штрафа — инспекторы квалифицировали его как нарушение правил содержания домашних животных.

Что решили чиновники

"На этом основании [ей] выписали штраф — 1500 рублей", — отмечается в тексте публикации.

Таким образом, владелицу собаки признали виновной в "неуборке продуктов жизнедеятельности животного", хотя прямых следов мусора или загрязнения на месте не было.

Интересно, что хозяйку наказали не по отдельной статье за несмывание мочи (такой нормы в российском законодательстве нет), а по общему пункту административного кодекса о нарушении правил благоустройства.

Как отреагировали эксперты

В комитете ветеринаров Москвы уточнили, что владельцы домашних животных должны иметь при себе воду, чтобы смывать мочу с асфальта или газонов.

"Собачники обязаны брать на прогулки бутылку с водой, чтобы смывать мочу за своими питомцами", — заявили в комитете ветеринаров.

Однако юристы обращают внимание: в законе об этом ничего не сказано. Правила благоустройства предписывают убирать за животными твёрдые отходы, но не содержат упоминания о моче. Поэтому москвичка решила обжаловать постановление в суде, считая штраф незаконным.

Почему случай вызвал резонанс

Этот эпизод стал первым в России, когда штраф наложен именно за мочу собаки. До сих пор подобные действия не рассматривались как нарушение — если владелец убирал фекалии, он считался добросовестным.

Теперь возникает прецедент, который может повлиять на практику применения административных норм. Если суд признает законность штрафа, подобные случаи могут участиться, а владельцам животных придётся учитывать новые требования, даже если они не закреплены прямо в нормативных актах.

Что говорит закон

На федеральном уровне действует закон № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными". Он требует, чтобы владельцы убирали за питомцами отходы и не допускали загрязнения общественных мест, но не уточняет, каким образом это делать.

Региональные власти вправе вводить дополнительные правила. В Москве, например, действует Кодекс об административных правонарушениях города, в котором прописан штраф до 1500 рублей за нарушение правил выгула. Однако пункт о необходимости смывать мочу отсутствует.

Таким образом, решение инспекторов вызывает вопросы: наказание основано скорее на толковании нормы, чем на конкретном правовом основании.

Почему вопрос оказался спорным

Эксперты по праву животных отмечают, что моча, в отличие от твёрдых отходов, не оставляет длительных следов загрязнения и не представляет санитарной угрозы. Однако городские службы считают, что на газонах и плитке она может портить внешний вид покрытия и вызывать неприятный запах.

Юристы напоминают, что применять штраф можно только за конкретное нарушение закона, а не за действия, не предусмотренные нормативами. Поэтому у хозяйки есть все шансы выиграть суд.

Возможные последствия для владельцев собак

Если судебная инстанция поддержит решение инспекторов, это может стать началом новой практики контроля за выгулом животных. Владельцам придётся:

носить с собой не только пакеты, но и бутылку с водой ;

выбирать для выгула специально отведённые площадки;

избегать прогулок на газонах и у подъездов.

При этом городским службам, вероятно, придётся уточнить формулировки в законах и объяснить гражданам, какие действия считаются обязательными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать новые требования и не убирать за животным вовсе.

Последствие: штраф до 1500 рублей и жалобы соседей.

Альтернатива: использовать пакеты, перчатки и, при необходимости, воду для смыва.

Ошибка: спорить с инспектором на месте и отказываться подписывать протокол.

Последствие: штраф останется в силе, но без возможности оспорить.

Альтернатива: принять документ, указав несогласие, и подать жалобу в суд.

Ошибка: выгуливать собаку вблизи подъездов и детских площадок.

Последствие: конфликт с соседями и административное взыскание.

Альтернатива: использовать специально оборудованные площадки для выгула.

Как можно защититься от необоснованного штрафа

Снимайте прогулку на камеру телефона. Видео может доказать, что вы убрали за животным. Сохраняйте спокойствие при общении с инспектором. Подпишите протокол с пометкой "не согласен". Подайте жалобу в суд в течение 10 дней - при необходимости с помощью юриста. Изучите правила благоустройства своего региона. В разных субъектах РФ действуют собственные формулировки. Держите при себе воду и пакеты. Даже если закон этого не требует, это поможет избежать конфликтов с соседями.

Таблица "Плюсы и минусы" новых требований